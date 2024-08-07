На берегу Днепра в Запорожье нашли останки мамонта, который жил тысячи лет назад. Фото

В городе Запорожье на побережье Днепра нашли кости мамонта. Их обнаружил местный житель Константин Нелипа – он сообщил о находке больших костей животного в конце июля, когда фиксировались очень низкие отметки уровня воды в реке.

Видео дня

Об этом рассказали на странице Национального заповедника "Хортица" в Facebook. Его сотрудники осмотрели указанное место и обнаружили две кости представителя мамонтовой фауны, а именно плечевую и большую берцовую кости.

Они продолжили исследовать территорию рядом с этими костями и нашли лопатку – вероятно, того же животного.

Найденные материалы доставили в Национальный заповедник "Хортица" для дальнейшего исследования и консервации.

"Эта находка остатков мамонта одна из немногих известных для запорожского региона и очень важна для изучения и понимания исторических процессов и естественных трансформаций, происходивших в нашем регионе в прошлом", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области археологи обнаружили посуду XII-IX веков до н.э. Также во время раскопок в селе Крылос ученые заповедника "Древний Галич" обнаружили оборонительный вал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!