Украинцы на этой неделе увидят 'Кровавую Луну': когда и как наблюдать

В ночь с четверга на пятницу, 13-14 марта, произойдет полное лунное затмение. Во время этого уникального астрономического события спутница Земли приобретет красный оттенок, из-за чего явление получило мистическое название "Кровавая Луна".

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В Украине затмение начнется в 5:57 по киевскому времени и продлится шесть часов. Но его наиболее интересная полная фаза придется на отрезок с 08:26 до 09:31 утра, пишет NASA.

Наблюдения в Украине и Европе в целом

В Украине уже с самого утра 14 марта можно будет наблюдать за затмением Луны. В нашей широте это фантастическое астрономическое событие продлится 65 минут, во время которого спутник Земли окрасится в светло красный цвет.

Интересно, что вся Западная Европа, в частности Испания, Франция и Великобритания, увидит полную совокупность лунного затмения.

Что такое полное лунное затмение и чем оно особенное

Полное затмение происходит, когда Земля полностью становится между Солнцем и Луной, блокируя прямой свет, обычно отражающийся от спутника. В этот момент Луна приобретает красноватый оттенок, благодаря рассеянному свету, проходящему через атмосферу Земли, объясняют астрономы.

По данным NASA, затмение в марте будет особенно интересно. Ведь атмосферные условия будут способствовать яркому и четкому наблюдению с более точной траекторией и продолжительностью затемнения.

Этапы затемнения и как за ними наблюдать

Старший менеджер по астрономии Королевской обсерватории Гринвича Эдвард Блумер рассказывает, что лунное затмение будет происходить в несколько этапов, отмечает The Sun.

"Сначала будет казаться, что тень проходит над лунной поверхностью – не совсем темной, но затемняющей поверхность. Когда Луна будет перемещаться в тень, поверхность будет меняться на оранжево-коричнево-красный цвет", – говорит астроном.

Блумер отмечает, что если в это время сделать фотографии и усилить цвет, то можно увидеть красный эффект радуги, "вы также получаете розовый и фиолетовый цвет", говорит ученый.

Для наблюдения за лунным затемнением не требуется специального оборудования, хотя бинокль или телескоп улучшат обзор. Темная среда вдали от яркого света создает лучшие условия для просмотра, отмечают специалисты.

По словам астрономов, изменение температуры и особенности облачности могут повлиять на качество наблюдения. NASA обращает внимание на возможность визуального исследования затемнения посредством специальных телескопов и мобильных приложений, позволяющих в реальном времени получать актуальную информацию о фазах Луны.

Затемнение и Колумб

С лунным затмением связана любопытная история, пишет Space.com. По историческим данным, в 1504 году Христофор Колумб во время своей четвертой трансатлантической поездки застрял на берегах Ямайки. Коренной народ араваков, поначалу приветствовавший европейцев, устал от их требований.

Но Колумб решил хитростью вернуть расположение местных жителей. Обратившись в свои астрономические таблицы, исследователь увидел, что 1 марта произойдет полное лунное затмение.

Вызвав лидеров острова, Колумб предупредил их, что его бог в гневе сотрет Луну, если они не помогут ему с припасами для путешествия. Страх охватил народ араваков, когда кроваво-красное затмение затмило небо, и они выполнили все требования Христофора.

OBOZ.UA уже писал, что над Землей взойдет "Кровавая Луна".

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