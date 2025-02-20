Над Землей взойдет 'Кровавая Луна'. Когда и как наблюдать: повезет одному человеку из 10

В следующем месяце, 13-14 марта, Северная, Южная Америка и Европа увидят редкое астрономическое событие – над Землей взойдет "Кровавая Луна". По данным Time and Date, только каждый десятый человек во всем мире увидит затмение полностью от начала до конца.

Видео дня

Затемнение начнется как полутень, далее оно становится частичным, а затем полным. Полное затмение – это когда Луна становится кроваво-красной и находится в самой глубокой тени – будет длиться чуть больше часа, пишет Metro.

Северная и Южная Америка увидят полное затмение, Европа – начало полутени и частичную фазу, в то время как Азия сможет наблюдать завершение астрономического шоу.

В Европе только западная Великобритания, Ирландия, Португалия, центральная Испания и северо-запад Франции увидят всю совокупность затмения. Здесь Луна впервые скользит в полутень Земли в 3:57 по восточному времени 14 марта.

А лучшая возможность увидеть кроваво-красную Луну выпадет в 6:19 утра через несколько минут после восхода Солнца. Это объясняется тем, что пик затемнения приходится на 6:58 утра, когда Луна грустно заходит за горизонт.

Западная и Центральная Европа смогут увидеть частичное затмение непосредственно перед заходом Луны и восходом Солнца в течение примерно 75 минут.

Как происходит затмение

Лунные затмения – это утонченный, деликатный танец между Землей, Солнцем и Луной, поэтически отмечают астрономы.

У Земли есть две тени, говорят эксперты. Темнейшая центральная называется тенью, а наружная – полутень.

Поскольку Земля больше Луны, тень голубого мрамора может окутывать всю лунную поверхность.

Полутенное лунное затмение является первой фазой лунного затмения, когда наш ночной сосед проходит полутень Земли. Затем наступает частичное затемнение, когда тень Земли медленно поглощает Луну, объясняют учёные.

При полном затемнении наш спутник полностью поглощается тенью. По мере удаления Луны произойдет второе частичное и полутеневое лунное затмение, отмечают астрономы.

По словам ученых, "Кровавая Луна" возникает потому, что крошечная полоса солнечного света проскакивает атмосферу Земли, проектируя цвета мероприятия, как кинопроектор, на белый лист.

Поэтому вместо обычного бледного, Луна разбрызгана такими цветами, как бледно-красная или темно-оранжевая, описывают специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что фотограф сделал невероятное фото, как Венера и Луна танцуют над Эйфелевой башней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!