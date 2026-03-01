Луна постепенно отдаляется от Земли: как изменится продолжительность суток

Наш спутник постепенно отходит от Земли, и этот процесс влияет на продолжительность суток и баланс планеты. То, что кажется стабильным небесным движением Луны, на самом деле является медленной трансформацией, которая длится миллионы лет.

Видео дня

Современные измерения показывают, что расстояние между Землей и Луной ежегодно увеличивается, а последствия этого заметны не только в космосе, но и на самой планете. Об этом сообщает The Daily Galaxy.

Ученые объясняют, что постепенное отдаление Луны связано с физикой приливов. Гравитация спутника создает приливные выпуклости на океанах Земли, которые немного смещены из-за быстрого вращения планеты.

Это смещение создает крутящий момент, который передает энергию от Земли к Луне, заставляя ее подниматься на более высокую орбиту со скоростью примерно 3,8 сантиметра в год.

В то же время вращение Земли постепенно замедляется. Энергия, необходимая для расширения лунной орбиты, берется из момента импульса вращения планеты, из-за чего сутки на Земле становятся немного длиннее. Эти изменения, хоть и незаметны в масштабе человеческой жизни, необратимы, подчеркивают астрофизики.

Исторические данные подтверждают, что когда-то дни на Земле были короче. Например, семьдесят миллионов лет назад, в конце мелового периода, день длился около 23,5 часов.

Ученые узнали это, изучив линии роста ископаемых раковин двустворчатого моллюска Torreites sanchezi, которые сохранили следы ежедневных циклов. Тогда год составлял около 372 дней, а Луна была гораздо ближе к Земле, сильнее влияя на ее вращение.

Ученые подчеркивают, что хотя изменения кажутся микроскопическими – лишь доли секунд в год – растянутые на миллионы лет они становятся существенными. Земля и Луна могут казаться застывшими в своем космическом танце, но на самом деле их отношения постоянно эволюционируют.

Как сообщал OBOZ.UA, также в NASA обнаружили загадочные черные пятна в Сахаре, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой. Внимание ученых привлекли темные холмы с плоскими вершинами в Мавритании, которые резко контрастируют с бледными песками, нарушая однородность местности почти идеальной симметрией и темно-черными поверхностями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!