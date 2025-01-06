Луна 'поглотила' Сатурн: в сети делятся фото, видео и впечатлениями от невероятного космического шоу

Последние дни подарили астролюбителям сразу несколько любопытных сюжетов для наблюдения. Полумесяц красиво сиял между ослепительной Венерой и космическим обладателем колец.

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Однако самым ярким событием этих выходных стала лунная оккультация Сатурна. Невероятное шоу можно наблюдать из Европы, Африки и восточной Гренландии, пишет EarthSky.

По словам астрономов, в преддверии оккультации Сатурна можно было наблюдать парад нескольких космических объектов. "Идеальное выравнивание Луны, Сатурна и Юпитера", – подписал фотографию Picabuzz в сети Х астролюбитель Джемс.

А уже 4 января Луна прошла перед Сатурном, создав космическое затмение. Кольцевая планета этой ночью была очень яркой, поэтому ее соединение с нашим спутником можно было увидеть невооруженным глазом, отметили ученые.

Однако кто имел возможность наблюдать это затмение через бинокль или телескоп, то мог ясно увидеть Сатурн, когда он касается края Луны. Также рассмотреть лунные кратеры и кольца и спутники Сатурна.

Астрономы отметили, что 4 января спутник Земли был растущим полумесяцем с освещением примерно на 19%. И всю ночь Луна и Сатурн были близко друг к другу. Однако в определенный момент обладатель колец исчез за неосвещенной частью спутника, создав для наблюдателей невероятное шоу.

Астролюбители, ученые и фотографы поделились своими фотографиями, а также впечатлениями от затемнения в соцсетях.

"Это было весело снимать", – написал в сети Х Антон, увлекающийся астрономией.

"Если наблюдать за этим явлением невооруженным глазом, то можно заметить, что Сатурн не исчезнет за краем Луны сразу, а будет постепенно тускнеть, что определяется его угловым диаметром", – отметил фотограф Павел Габздил под опубликованной фотографией.

"Природа сделала мне подарок на день рождения и прогнала облака, чтобы я смог зафиксировать ночную оккультацию Сатурна Луной", – подчеркнул Марцин Копий на странице "Science & Astronomy" в сети Facebook.

"Не хотел пропустить субботнее затмение Сатурна. Так что я поехал в Таррагону, Испания", – подписал невероятную фотографию астрофотограф Тьерри Лего.

Следующее затмение произойдет в феврале, однако оно будет видно только из крайних северных широт и восточной Азии. А следующее хорошо видимое закрытие Сатурна можно будет наблюдать только в 2037 году.

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