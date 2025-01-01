'Рога дьявола', Сатурн в оппозиции и Дракониды. 15 впечатляющих лунных событий в 2025 году, которые стоит увидеть

2025 год подготовил 15 интересных астрономических событий. Наблюдатели за небом смогут увидеть редкое солнечное затмение, противостояние Марса и три суперлуны.

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Астрономы отмечают не пропустить также яркую Венеру и "дьявольские рога" Солнца. И, безусловно, будут радовать астролюбителей в этом году многочисленные метеорные дожди, которые достигнут пика под безлунным ночным небом, пишет Space.com.

Метеорный поток Квадрантиды

3 января, около полуночи, на небе можно будет увидеть звездопад Квадрантиды. По словам астрономов, он будет очень плодотворным – до 120 "падающих звезд" в час на пике активности. Кроме того, Квадрантиды часто создают сверхяркие "огненные шары". Луна в это время будет за горизонтом, потому небо подарит яркие посленовогодние фейерверки.

Марс, поглощенный Волчьей Луной

В течение января 2025 года Марс будет очень ярким. Но к полуночи 13-14 января будет пик лучезарности. Весь земной шар может наблюдать, как Луна проходит близко к Марсу, однако из Северной Америки будет лучше видно как Красная планета исчезает за почти полной Волчьей Луной.

Марс в противостоянии

15 января на протяжении всей ночи наблюдатели смогут увидеть, как Марс достигнет своей полной фазы, которая называется оппозицией. Это случается раз в 26 месяцев, говорят исследователи. А вот перигея – своей ближайшей к Земле точки – Марс достигнет на несколько дней раньше, 12 января.

Самый яркий полумесяц Венеры

19 февраля, после захода Солнца, Венера станет самой близкой к Земле и можно будет увидеть самый яркий полумесяц этой планеты. По словам астрономов, с 11 января по 19 февраля с помощью телескопа можно будет наблюдать, как Венера превращается из полуосвещенной на 13% освещенной планеты.

"Рога дьявола"

На рассвете 29 марта можно будет увидеть редкое солнечное затмение, которое через форму называют "Рога дьявола". Лучше всего это событие можно будет увидеть из Атлантической Канады, Квебека и Мэн, где взойдет полумесяц Солнца, и на восточном горизонте на мгновение появятся два отдельных солнечных "рога", говорят эксперты.

Метеорный дождь Лириды

21-22 апреля, в полночь, можно будет наблюдать пик звездопада Лириды. Он будет менее плодотворным, чем Квадрантиды, всего от 10 до 20 вспышек. Однако этот метеоритный поток порождает поразительные огненные шары, вызванные пылью и мусором, оставленным во внутренней части Солнечной системы кометой C/1861 G1 (Тэтчер), говорят ученые.

Метеорный поток Эта-Аквариды

6-7 мая ожидается пик звездопада Эта-Аквариды, вызванный кометой Галлея. В полночь можно будет увидеть до 60 метеоритных вспышек в час. Эта-Аквариды лучше всего наблюдать в Южном полушарии. Ведь только половина этого количества метеоров будет видна из Северного полушария.

Полумесяц, посещающий Плеяды

20 июля на небе можно наблюдать убывающую Луну, которая будет сходить рядом с рассеянным скоплением звезд Плеяды. По словам астрономов, естественный спутник Земли будет двигаться сквозь эти блестящие звезды ночью, с близким соединением.

Метеорный дождь Дельта-Акварид

28-29 июля, после наступления темноты, астрономы ожидают увидеть около 20 падающих звезд в час во время ежегодного пика Дельта-Акварид. Этот метеоритный дождь лучше всего наблюдать после полуночи из обоих полушарий. Однако если большинство метеорных дождей имеют определенный пик, этот длится с конца июля до начала августа, говорят специалисты.

Соединения Венеры и Юпитера

12 августа 2025 года ожидается пик метеорного потока Персеиды – самого известного звездопада года. Однако в этом году он будет омрачен сильным лунным светом. В качестве космической компенсации астролюбители увидят в эту ночь красивое соединение двух самых ярких планет Солнечной системы – Венеры и Юпитера. За час до восхода Солнца они сольются в одно целое, говорят ученые.

Второе частичное солнечное затмение

21 сентября состоится второе в 2025 году частичное солнечное затмение. Лучше всего его наблюдать из Новой Зеландии, где от 58% до 73% Солнца будет закрыто Луной. Правда, на 80% частичное затемнение будет видно из Южного океана – посредине между Новой Зеландией и отдаленной частью Антарктиды.

Сатурн в оппозиции

21 сентября Сатурн будет выглядеть ярче, когда Земля будет проходить между планетой с кольцами и Солнцем. По словам астрономов, это лучшее время для обзора Сатурна в небольшой телескоп. Каждые 13,5 лет кольца выравниваются с нашей линией зрения на Сатурне, поэтому мы видим их боком, говорят исследователи.

Метеорный дождь Дракониды

8-9 октября, после захода Солнца, наступит пик звездопада Дракониды, вызванный кометой 21P/Джакобини-Циннер. Можно будет увидеть около 10 метеоритных вспышек в час, говорят эксперты.

Впечатляющая суперлуна

В 2025 году будет три суперлуны – 7 октября, 5 ноября и 4 декабря. Однако ноябрьская будет самой большой и яркой с 2019 года. Поймать ее можно будет на востоке. Именно тогда она засияет на небе во всем своем невероятном величии.

Метеорный дождь Леониды

17-18 ноября состоится пик метеорного потока Леониды. По словам астрономов, в эту ночь можно будет увидеть около 15 падающих звезд в час. Эти метеориты вызваны кометой Темпеля-Туттля, которая в следующий раз посетит внутреннюю часть Солнечной системы в 2031 году.

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