Плод носорога, взрыв вулкана и прыгающий со скалы пингвин: National Geographic показал лучшие фото 2024 года

Международный научно-популярный журнал National Geographic показал лучшие фотографии 2024 года. На невероятных фотографиях можно увидеть взрыв вулкана, плод носорога, а также пингвина, прыгающего с высокой скалы.

Видео дня

Из 2,3 миллионов фотографий были выбраны 20 лучших. Это "фотографии, которые фиксируют чудеса нашего мира", пишет DailyMail.

На первом фото можно разглядеть извержение над вулканом Фуэго в Гватемале. Регулярные толчки здесь фиксируют с 2002 года. Увидеть эту опасную красоту природы можно из его спящего близнеца Акатенанго.

Вторая фотография поднимает важный вопрос сохранения вида. Первая в мире беременность носорога с помощью ЭКО может спасти почти вымерших животных, говорят исследователи дикой природы. Новый медицинский прорыв с переносом эмбрионов дает надежду северным белым носорогам Африки, которых из-за браконьерства осталось всего два.

На следующей фотографии молодой императорский пингвин прыгает с высокой скалы для своего первого плавания. По словам исследователей National Geographic эти пернатые обычно размножаются на низменных морских льдах, но с изменением климата некоторые колонии были обнаружены на более высоких и более постоянных шельфовых льдах. Оставленные родителями месяц назад, птенцы должны сами заботиться о себе и искать пищу, охотясь в море.

Фото "Многовековая песня о любви" показывает цикады в период размножения. В призывах к спариванию эти насекомые наполняют воздух вибрациями, что звучит как романтическая мелодия, говорят исследователи.

Фото под названием "Глубокие знания" изображает исследователей в пещере Бонголо, работающих над западноафриканским палеоклиматическим проектом, цель которого понять климатические угрозы для сельского хозяйства в регионе. И вдруг к ученым присоединилась летучая мышь, что удалось зафиксировать фотографу.

Следующее фото снова о летучих мышах, живущих в пещере на юге Техаса. Фотографу удалось сделать феерическую фотографию, когда эти создания вылетают согласованным потоком на ночную ловлю.

Невероятное фото черного тигра, известного своими слитными полосами, удалось сделать в индийском заповеднике Similipal.

OBOZ.UA ранее показывал 10 впечатляющих фото микроскопического мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!