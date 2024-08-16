Лошади обладают неожиданно развитым интеллектом и способностью к стратегии: что показал эксперимент со вкусностями

Исследований по обучению лошадей и их реакций было проведено немного. Но некоторые из них указывают, что эти животные способны понимать основные последствия их решений. Этолог Ноттингемского Трентского университета Луиза Эванс и ее коллеги в своем эксперименте продемонстрировали, что кони могут и планируют заранее.

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Животные, участвовавшие в новом эксперименте, выявили неожиданный уровень сообразительности. Похоже, что они стратегически игнорируют правила игры, чтобы получить как можно больше лакомства при малейших усилиях, пишет Science Alert.

"Лошади не являются гениями в природе. Они считаются посредственными, но это исследование показывает, что они не средние, а на самом деле более развиты в когнитивном плане, чем мы считаем", – говорит Керри Иджичи, ученый из Университета Ноттингем Трент в Англии.

Исследователи протестовали 20 лошадей. Им предлагали лакомство за прикосновение к мишени в виде открытки. Однако, когда эта цель была обнаружена рядом со светом, эта награда не была предоставлена. Свет должен был указывать на своеобразный сигнал "стоп". Но лошади продолжали болтать носом цель, несмотря на это, поглощая свое лакомство, когда свет был выключен.

Такое поведение легко отбросить как непонимание игры. Но есть несколько альтернативных причин, почему скакуны могут действовать таким образом. ; или "умное" применение стратегии затрат и выгод", – объясняют Эванс и команда.

Чтобы различить варианты, исследователи ввели в эксперимент стоимость. Ценой был тайм-аут – устранение любой возможности вознаграждения в течение 10 секунд после того, как лошадь неправильно коснулась карты, всякий раз, когда горел сигнал "стоп".

"Мы ожидали, что производительность лошадей улучшится, когда мы ввели тайм-аут, но были удивлены тем, насколько мгновенным и значительным было это улучшение. Животным обычно нужно несколько раз повторить задачу, чтобы постепенно получить новые знания, тогда как наши лошади сразу улучшили свои результаты, когда мы ввели цену за ошибки Это означает, что лошади все время знали, какими были правила игры", – говорит Эванс.

Исследователи полагают, что испытуемые лошади сначала толкали мишени без разбора, потому что животные получали регулярные вознаграждения, не прилагая усилий для оценки значения света. Казалось, что лошади использовали подход "расходы-удобства", чтобы игнорировать стоп-сигнал, но как только возникли большие затраты, они изменили тактику, указывающую на ранее считавшийся вне их уровень перспективного планирования.

Это демонстрирует способность предвидеть будущие события и изменять свое поведение для достижения цели: в этом случае больше лакомства при минимальных усилиях.

"Теперь мы считаем, что лошади могут использовать форму обучения под названием "учеба на основе модели", которая считалась слишком сложной для них. И это поможет нам гораздо лучше понять их поведение и способности", - объясняет эксперт.

"Это увлекательно, потому что они имеют очень недоразвитую префронтальную кору, именно поэтому мы обычно приписываем развитие такого типа мышления у людей. Это значит, что они должны использовать другую область мозга, чтобы добиться подобного результата, и это учит нас, что мы должны не делать предположений относительно интеллекта или восприятия животных на основе того, они "построены" так же как мы", – добавляет он.

Лучше понимая, как думают другие животные, мы можем укрепить наши отношения с ними и улучшить благополучие другой жизни, с которой мы живем на нашей планете.

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