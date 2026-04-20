Лириды: когда будет виден первый весенний метеоритный поток весной

В апреле ночное небо снова украсит один из древнейших известных метеорных потоков – Лириды. Это явление каждый год привлекает внимание любителей астрономии благодаря ярким вспышкам и быстрым метеорам. В 2026 году условия для наблюдения будут особенно благоприятными из-за слабого лунного света.

Лучшее время для наблюдения придется на несколько ночей подряд в конце апреля. Если небо будет ясным, можно увидеть десятки световых следов просто невооруженным глазом.

Когда будет метеоритный дождь в 2026 году

Активность метеорного потока Лириды продлится с 14 по 30 апреля. Пик явления ожидается 22 апреля, поэтому лучшими для наблюдения станут ночи с 21 на 22 апреля и с 22 на 23 апреля.

Именно перед рассветом шансы увидеть больше метеоров будут самыми высокими. В это время радиант потока – точка, из которой визуально "вылетают" метеоры – поднимается выше над горизонтом. При благоприятных условиях можно увидеть примерно 10–20 метеоров в час.

Что такое метеоритный дождь

Несмотря на популярное название, метеоритный дождь не имеет отношения к падению крупных камней на Землю. На самом деле это метеорный поток – явление, когда наша планета проходит через шлейф пыли и мелких обломков в космосе.

Когда эти частицы на большой скорости входят в атмосферу, они сгорают и создают яркие полосы света. Именно их люди называют "падающими звездами".

Что известно о метеорном дожде Лириды

Лириды считаются одним из старейших метеорных потоков, за которыми наблюдает человечество. Упоминания о нем сохранились еще с древних времен.

Этот поток не является самым массовым, однако славится быстрыми метеорами и эффектными огненными шарами. Иногда случаются всплески активности, когда количество метеоров резко возрастает. В разные годы наблюдатели фиксировали до сотни метеоров в час, хотя предсказать такие вспышки почти невозможно.

Что вызывает звездный дождь метеорный поток

Источником Лирид является комета C/1861 G1 Тэтчер, которая вращается вокруг Солнца примерно раз в 415 лет. Во время движения она оставляет за собой след из пыли и обломков.

Каждый год Земля пересекает этот космический шлейф. Частицы врезаются в атмосферу, нагреваются и сгорают, образуя яркие световые дорожки в небе. Именно так и рождается весенний звездопад Лириды.

Как лучше всего наблюдать Лириды

Чтобы увидеть больше метеоров, стоит выбрать место как можно дальше от городских огней. Лучше всего подойдет открытый участок с широким обзором неба.

Глазам нужно примерно 20-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Телескоп или бинокль не понадобятся — метеорные потоки лучше всего видны без дополнительной техники. Главное – терпение, теплая одежда и ясное небо.

