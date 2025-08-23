Что произошло с единственным человеком, в которого попал метеорит: история довольно странная

Падение метеоритов привыкли воспринимать как нечто из научной фантастики. Огненные шары пролетают в небе, оставляя за собой яркие хвосты, а обломки камней мчатся сквозь атмосферу, сгорая в ней еще до того, как коснутся земли. Но 30 ноября 1954 года в американском городке Силакауга (штат Алабама) произошло нечто невероятное.

Метеорит упал прямо на жилой дом и травмировал его хозяйку – 34-летнюю Энн Ходжес. Она стала первым задокументированным человеком в истории, в которого попал космический камень. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Сенсация в маленьком городке

Местные жители видели в небе яркую вспышку, которую одни приняли за авиакатастрофу, другие – за признак "атомной угрозы" или даже визит инопланетян.

В это время Энн спокойно дремала на диване в гостиной своего дома. Метеорит весом 3,8 кг пробил крышу, влетел в комнату, ударился о радиоприемник и рикошетом попал по женщине.

Удар оставил на ее теле гематому. Это чудо, что все обошлось только синяком: если бы камень попал в нее прямо или напрямую, повреждения могли бы быть гораздо серьезнее.

Новость мгновенно облетела округу. Возле дома Анн Ходжес собралась толпа, приехали полиция и мэр. Женщину доставили в больницу, скорее из-за нервного шока, чем из-за физических травм. Метеорит изъяли военные ВВС США: тогда еще даже предполагали, что это может быть "часть летающей тарелки".

Вскоре выяснилось, что это обычный каменный хондрит, возраст которого оценивают в 4,5 миллиарда лет. Часть обломков упала неподалеку: один из них нашел фермер, который продал камень и купил на вырученные деньги дом и автомобиль.

Юридические споры и слава, которой Энн Ходжес не хотела

История имела продолжение в судах. Владелица дома, где жили Ходжесы, заявила права на метеорит, ведь крыша принадлежала ей. Судебные процессы длились год и завершились мировым соглашением: хозяйке дома заплатили $500.

Энн Ходжес тем временем стала знаменитостью. Ее показывали на телевидении, приглашали в Нью-Йорк, писали письма со всей Америки. Она, однако, не стремилась к популярности. Замкнутая и нервная по характеру, Анн тяжело переносила чрезмерное внимание. В конце концов она передала метеорит в Музей естествознания Алабамы, заявив: "Забирайте, я уже натерпелась".

Семейные отношения Ходжес испортились: муж хотел заработать на камне, но не смог найти покупателя, и это лишь усугубило конфликт. Супруги развелись в 1964 году. В дальнейшей жизни Энн так и не оправилась от нервного потрясения. В 1972 году она умерла от почечной недостаточности, в возрасте 52 лет.

Уникальность случая

С тех пор прошло более 70 лет, но Энн Ходжес остается единственнымподтвержденным человеком, в которого попал метеорит. Ее история вошла в научные отчеты, книги и даже стала вдохновением для театральных постановок и графических романов. Сам метеорит сейчас выставлен в музее, а его стоимость оценивается в более чем миллион долларов.

Ученые напоминают: вероятность того, что человека ударит космический камень, мизерная. Астроном Майкл Рейнольдс шутил: "У вас больше шансов одновременно попасть под торнадо, молнию и ураган". И все же этот случай показывает: даже на нашей "привычной" планете мы всегда остаемся частью большого космоса.

