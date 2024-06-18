Летит на скорости 600 км/с. Одну из старейших звезд в Млечном Пути мог запустить удар сверхновой

Ученые обнаружили редкую звезду, двигающуюся со скоростью 600 км/с. Они предполагают, что одну из старейших звезд в Млечном Пути мог ускорить удар сверхновой.

Видео дня

Однако исследователи выделяют несколько возможных объяснений скорости звезды. Об этом было объявлено на 244 встрече Американского астрономического общества, пишет Sciencealert.

По словам ученых, большинство звезд в Млечном Пути движутся упорядоченными орбитами вокруг галактического центра. Но иногда возникают гиперскоростные звезды, нарушающие гармонический ритм.

Однако новооткрытая звезда под названием CWISE J1249+36 не только превышает галактическую скорость на уровне около 600 километров в секунду, но и является очень редким типом крошечной, древней звезды главной последовательности, называемой субкарликом L. Она также является одной из старейших в Млечном Пути.

Ученые выделяют три объяснения скорости новой звезды. Первое – рассматривает две звезды, находящиеся на близкой орбите. Белый карлик может украсть материал у звезды-компаньона. Если он наберет лишь немного массы, он сможет сохранить свое существование через повторяющиеся извержения, известные как новые. Однако если он наберет слишком большую массу, он разразится в сверхновом типе Ia, которое полностью уничтожит белого карлика.

"В таком виде сверхновой белый карлик полностью уничтожен, поэтому его компаньон освобождается и улетает с той орбитальной скоростью, с которой он двигался изначально, плюс небольшой удар от взрыва сверхновой", – говорит астрофизик Калифорнийского университета Сан-Диего Адам Бургассер.

По второму объяснению ученых скорости новой звезды происходит взаимодействие многих тел, которое становится нестабильным и бросает один из объектов в галактике. В Млечном Пути есть шаровые скопления, которые могут содержать миллионы звезд. А в центре этих скоплений – стаи черных дыр.

"Когда звезда сталкивается с двойной системой черной дыры, сложная динамика взаимодействия трех тел может выбросить эту звезду прямо из шарового скопления", – говорит астрофизик Калифорнийского технологического института Кайл Кремер.

Третий вариант заключается в том, что звезда J1249+36 действительно происходит не из Млечного Пути. А является одной из многих вращающихся вокруг него спутниковых карликовых галактик.

Чтобы выяснить, какой из вариантов верен, ученым придется еще подробнее изучить химический состав звезды.

Ранее OBOZ.UA писал, что Луна остановится впервые за 18 лет.

Также OBOZ.UA писал, что на Марсе сняли на видео солнечную бурю с самым высоким уровнем радиации за последние 12 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!