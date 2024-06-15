Как 30 рентген одновременно. На Марсе сняли на видео солнечную бурю с высоким уровнем радиации за последние 12 лет

Данные европейского космического корабля Solar Orbiter зафиксировали наибольшее событие с солнечной вспышкой, которую позже оценили как X12 – солнечные вспышки класса X являются самыми сильными из нескольких типов. После этого произошел мощный выброс корональной массы (CME), который послал огромное облако сверхгорячей солнечной плазмы к Марсу со скоростью миллиона миль в час.

Видео дня

Двигаясь со скоростью света, рентгеновские и гамма-лучи от вспышки прибыли первыми, тогда как заряженные частицы немного отстали, достигнув Марса всего за десятки минут. Если бы астронавты в это время стояли у марсохода NASA Curiosity, они получили бы дозу облучения в 8100 микрогрей, что эквивалентно 30 рентгеновским снимкам грудной клетки. Хотя это не было смертельным, это был самый всплеск, измеренный детектором оценки излучения Curiosity, или RAD, с момента приземления марсохода 12 лет назад, пишет Jet Propulsion Labaratory NASA.

Данные RAD помогут ученым спланировать самый высокий уровень радиационного облучения, с которым могут столкнуться астронавты, которые могли бы использовать ландшафт Марса для защиты.

"Склоны скал или лавовые трубы обеспечили бы дополнительную защиту астронавта от такого события. На орбите Марса или в глубоком космосе мощность дозы была бы значительно больше. Я не удивлюсь, если эта активная область на Солнце продолжит извергаться, что означает еще больше солнечных штормов как на Земли, так и на Марсе в ближайшие недели", – прокомментировал Space главный исследователь RAD Дон Хасслер из отдела исследования и исследования солнечной системы Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Во время события 20 мая столько энергии от шторма ударило по поверхности, что черно-белые изображения из навигационных камер Curiosity танцевали со "снежом" – белыми полосами и пятнышками, вызванными ударами заряженных частиц в камеры.

Влияние от этого солнечного события стало настоящим опытом для ученых, наблюдавших за происходящим. Исследователи с орбитальным аппаратом NASA MAVEN, орбитальным аппаратом Mars Odyssey 2001 и марсоходом Curiosity каждый сыграли ключевую роль в сборе сведений о событии, которые помогут лучше понять соседнюю планету и спланировать будущие визиты к ней.

"Мы действительно получили полный спектр космической погоды на Марсе с 11 по 20 мая, от больших вспышек, CME и экстремальной вспышки солнечных энергичных частиц. Мы только начали анализировать данные на поверхности. Вспышка действительно значительно раздувала и нагревала атмосферу Марса, как и ожидалось, и полученный CME действительно вызвал полярные сияния", – прокомментировал Эд Тиманн, гелиофизик из Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) Университета Колорадо.

Помимо создания полярных сияний, недавний экстремальный шторм дал больше деталей о том, с каким количеством радиации будущие астронавты могут столкнуться на Красной планете.

Ученые ждали эпических солнечных бурь с тех пор, как Солнце вошло в период пика активности в начале этого года, называемого солнечным максимумом. В последний месяц марсоходы и орбитальные аппараты NASA предоставили исследователям места в первом ряду для серии солнечных вспышек и выбросов корональной массы, достигших Марса – в некоторых случаях даже вызывая марсианские полярные сияния.

Это золотое дно науки предложило беспрецедентную возможность изучить, как такие события разворачиваются в глубоком космосе, а также с каким радиационным облучением могут столкнуться первые астронавты на Марсе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что телескоп NASA зафиксировал " космический фейерверк ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!