Ледники в Центральной Европе уменьшились почти на 40%, около 273 миллиарда тонн льда попали в океан за год: ученые обнародовали тревожные данные

Новое обширное исследование предупреждает, что таяние ледников приводит к стремительному повышению уровня моря. Международная группа ученых утверждает, что ледовые глыбы Земли тают настолько быстро, что теперь ежегодно в океан выбрасывается 273 миллиарда тонн льда.

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В то время как мировые ледники потеряли в среднем 5% своей массы, ледники в Центральной Европе уже снизились почти на 40%. С 2000 года это привело к повышению глобального уровня моря на 1,8 см, что сделало ледники вторым по величине фактором, способствующим подъему океана, пишет DailyMail.

По данным исследователей, за последнюю четверть десятилетия ледники потеряли на 18% больше льда, чем ледяной щит Гренландии, и более чем вдвое больше, чем в Антарктиде. Это тревожные факты, ведь таким образом Земля очень быстро теряет запасы пресной воды.

Международная группа исследователей обнаружила резкое увеличение таяния ледников за последнее десятилетие, причем в период с 2012 по 2023 год было потеряно примерно на 36% больше льда, чем с 2000 по 2011 год, отмечает ScienceAlert.

И ученые говорят, что этот процесс станет еще быстрее и выйдет из-под контроля, поскольку климат продолжает изменяться в направлении потепления.

"Наши наблюдения и недавние исследования моделирования указывают на то, что потеря массы ледников будет продолжаться и, возможно, ускорится до конца этого века", – сказал гляциолог из Цюрихского университета и руководитель проекта исследования доктор Самуэль Нуссбаумер.

Под руководством Всемирной службы мониторинга ледников (WGS) 35 команд ученых по всему миру объединили 233 оценки изменений массы ледника.

Эти оценки включали спутниковые наблюдения и измерения, сделанные специальными исследователями на Земле. Вместе они дают очень полное представление о том, как быстро тают мировые ледники.

По этим данным, в 2010 году ледники занимали площадь 705 221 квадратных километров и содержали 121 728 миллиардов тонн льда. Однако к 2023 году ледники выпустили в океан в общей сложности 6542 тонны льда.

Это равняется ежегодным потерям 237 миллиардов тонн льда, что повышает глобальный уровень моря в среднем на 0,75 мм ежегодно.

Недавнее исследование, проведенное Наньянским технологическим университетом (NTU), Сингапур, подразумевало, что глобальный уровень моря может подняться на 1,9 метра к 2100 году, если выбросы углекислого газа (CO2) будут продолжать увеличиваться.

Если глобальный уровень моря поднимется 1,9 метра, многие города по всему миру могут уйти под воду, говорят специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата.

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