'Ледник Судного дня', который может затопить Нью-Йорк и Майами, быстро тает: геофизики озвучили радикальное решение

Ученые предложили радикальный план, чтобы остановить быстрое таяние массивного антарктического ледника. Иначе он может повлечь за собой катастрофические наводнения вдоль восточного побережья США, затопив прибрежные города, такие как Нью-Йорк, Чарльстон, Атлантик-Сити и Майами.

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Чтобы избежать этого, исследователи предложили установить гигантский подводный занавес, искусственно утолщать ледники морской водой или охлаждать скалу, по которой они скользят. Эти действия смягчат попадание теплых вод на ледник Туэйтс, также известный как "ледник Судного дня", пишет MailOnline.

Идея остановить влияние теплых течений на ледник, возведя перед ним гигантский подводный "занавес", была разработана и предложена гляциологом Джоном Муром из Лапландского университета. Занавес протянется на 100 километров в длину и может стоить до 50 миллиардов долларов на строительство. Ее можно закрепить на дне моря Амундсена, блокируя тёплые подводные течения от попадания на нижнюю часть ледника Туэйтс. Для этого понадобятся инженерные и строительные работы, не говоря уже о значительных финансовых инвестициях. Это также связано с рисками – блокировка тепла из подледных полостей может повлиять на все побережье моря Амундсена.

"Например, если циркуляция теплой циркумполярной глубокой воды смещается к западу, это может повлиять на другие шельфовые ледники, потенциально снижая их стабильность, одновременно изменяя местную экологию неопределенным образом", – говорится в отчете.

Но Мур продолжает свой план. Вместе со своими коллегами он работает над компьютерным моделированием, чтобы получить правильный дизайн.

Другие эксперты считают, что они могут уменьшить таяние ледников, охлаждая скальное основание, по которому ледники медленно скользят.

"Наш аргумент состоит в том, что мы должны начать финансировать это исследование сейчас, чтобы мы не принимали паникующих решений в будущем, когда вода уже хлюпает нам по лодыжкам", – говорит Дуглас МакАил, профессор геофизических наук.

Еще одно из предложений в новом отчете предусматривает перекачку морской воды на поверхность "ледника Судного дня", где низкие температуры воздуха приведут к тому, что она замерзнет на месте и таким образом сделает ледник толще. Но авторы исследования предупреждают, что эта идея связана с рисками и издержками. Соленость морской воды может повредить структурную целостность льда, а энергия, необходимая для перекачки больших объемов морской воды, создает неразрешимые проблемы.

Британский стартап под названием Real Ice работает над этим решением с 2019 года. Полевые испытания, проведенные в начале этого года в Канаде, показали многообещающие результаты, но его масштабное внедрение обойдется примерно в 6 миллиардов долларов в год и потребует огромных затрат энергии.

Это и другие вмешательства, обсуждаемые учеными, являются примерами геоинженерных решений. Они намеренно изменяют планетарную среду, чтобы противодействовать влиянию климатических изменений, вызванных человеком. Некоторые эксперты назвали эти идеи "радикальными", утверждая, что геоинженерии будет трудно или невозможно достичь и отвлечь внимание от более необходимого разговора об изменении климата.

"Когда мы говорим о ледниковой геоинженерии, нам нужно говорить правду, которая заключается в том, что это не решение проблемы изменения климата – в лучшем случае это обезболивающее", – объясняет Гернот Вагнер, климатический экономист из Колумбийской климатической школы.

"Ледник Судного дня" охватывает 120 000 квадратных километров и ежегодно теряет около 50 миллиардов тонн льда, на что приходится примерно четыре процента глобального повышения уровня моря. Он также действует как природная дамба, предотвращающая обрушение Западно-Антарктического ледникового щита (WAIS), охватывающего 1 223 100 квадратных километров.

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