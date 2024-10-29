Лазеры обнаружили в Мексике город майя, о котором раньше никто не слышал. Фото

Лазерные исследования обнаружили огромный многовековой город майя на полуострове Юкатан в Мексике. Интересно, что раньше никто не слышал об этом поселении.

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В ходе исследования ученые использовали лидарные карты (обнаружение света и определение дальности), которые создаются с помощью лазерных импульсов на землю, чтобы обнаружить 1500-летнюю территорию. Удалось выяснить, что в городе насчитывается до 6674 построек, среди которых есть пирамиды, такие как в Чичен-Ица и Тикаль, пишет LiveScience.

По словам ученых, с развитием технологии лидеров за последние несколько десятилетий количество открытий древних поселений резко возросло. Однако эта технология дорога и часто недоступна для начинающих ученых, таких как Люк Олд-Томас, археолог из Университета Северной Аризоны и первый автор исследования. Но учёные придумали план, как обойти этот барьер.

"Ученые в области экологии, лесного хозяйства и гражданского строительства использовали лидерские исследования для изучения некоторых из этих областей для абсолютно отдельных целей. А что если лидерная съемка этой территории уже существует?", – подумал Олд-Томас.

Проанализировав ранее заказанные лидерные исследования, Олд Томас нашел исследование, созданное для измерения и мониторинга углерода в лесах Мексики. Проанализировав 129 квадратных километров в восточно-центральной части Кампече, Мексика, где никогда раньше не искали постройки майя, Олд-Томас и его коллеги нашли скрытые отпечатки города майя, спрятанного внутри современных ферм и автомагистралей.

Город, который исследователи назвали Валериана в честь пресноводной лагуны неподалеку, датируется классическим периодом (250-900 гг. н. э.) и демонстрирует "все признаки классической политической столицы майя", включая многочисленные замкнутые площади, соединенные широкой дамбой, храмовые порами. и площадка для игры в мяч, отметили исследователи.

Далее от центра Валериана террасы и дома усеяны на склоне холма, что свидетельствует о плотном разрастании города. Это исследование является первым, в котором обнаружены структуры майя в восточно-центральной части Кампече, отмечают ученые.

"Правительство никогда об этом не знало и научное сообщество никогда об этом не знало. Это действительно ставит восклицательный знак по заявлению о том, что нет, мы не нашли все, и да, еще многое предстоит открыть", – отметил Олд-Томас.

Ранее OBOZ.UA писал, что благодаря импульсной лазерной технологии за 10 лет найдено гораздо больше руин майя, чем за последние 150.

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