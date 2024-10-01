Стало известно, почему за 10 лет найдено гораздо больше руин майя, чем за последние 150

В Мексике и Центральной Америке неоднократно находили руины майя. Однако непроходимые густые леса веками хоронили в своих дебрях тайны древней цивилизации.

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Но космические спутники за последние 10 лет помогли ученым найти больше древних руин майя, чем когда-либо прежде. Всё благодаря импульсной лазерной технологии, пишет Space.com.

"За последние 10 лет археологи нанесли на карту больше мест, зданий и объектов майя, чем за последние 150 лет", – сказал профессор археологии Техасского технического университета Бретт Хоук.

Археологи находят эти руины скорее благодаря лучшим спутниковым технологиям. Используя импульсный лазерный метод, который называется лидар, или обнаружение и определение расстояния, спутники могут заглянуть сквозь плотный покров, окружающий места руин майя, пояснил Хоук.

По историческим данным, майя – это коренные народы, населявшие земли современной Мексики, Гватемалы и северного Белиза. До XVI века, когда испанцы вторглись на эту территорию, майя были главной региональной группой. Они создавали большие пирамиды и каменные постройки, вели сельское хозяйство и владели письменностью.

Достопримечательности майя, такие как славная Чичен-Ица в Мексике, отмечены ЮНЕСКО и ООН, как объекты всемирного наследия. Однако ученые подчеркивают, что существует много других нераскопанных сооружений известной цивилизации.

Спутники помогают ученым обнаружить больше развалин на северо-востоке Белиза. Бретт Хоук намекнул на "новые лидарные миссии" под руководством Эми Томпсон из Университета Техаса. Однако названия этих проектов еще не разглашаются.

Ученые рассказывают, что их исследование охватывает регион, примерно в 10 раз превышающий размер Манхэттена – 650 квадратных километров. И эта территория богата руинами.

Команда экспертов нашла 28 достопримечательностей "всего за пару дней в лаборатории, изучая данные", говорит Хоук, и планирует продолжить раскопки на некоторых участках.

Профессор археологии также рассказал, что одно из направлений исследования, которое будет касаться изучения каналов и водного хозяйства в регионе, запланировано на следующее лето.

По словам исследователей, общество майя изменилось в результате изменений климата. Ученые надеются, что изучение технологии древних народов может помочь перенести их "изученные уроки" на сегодняшние климатические проблемы. Например, уже известны давние террасы для выращивания кукурузы и водосборники для транспортировки и хранения воды в условиях засухи.

"Люди и общины приспособились к изменяющимся условиям окружающей среды и осадкам, создавая то, что кажется устойчивой мозаикой землепользования", – сказал Тим Мурта из Университета Северной Каролины в Шарлотте.

Ученые отмечают, что искусственный интеллект мог бы сыграть определенную роль в обнаружении древних руин на спутниковых снимках. Но обучение и получение доступа к соответствующим алгоритмам пока затягивает этот процесс.

OBOZ.UA ранее писал, что согласно последним исследованиям, причина исчезновения цивилизации майя могла заключаться в климатических изменениях.

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