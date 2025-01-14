Лазеры обнаружили скрытые узоры на татуировках 1200-летних мумий Перу

В новом исследовании эксперты использовали лазеры, чтобы обнаружили скрытые узоры на татуировках 1200-летних мумий Перу. Сохранившаяся кожа на останках и чернила демонстрируют резкий контраст, то есть показывают мелкие детали в татуировках, которые не видны невооруженным глазом.

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Ученые исследовали около 100 мумий по прибрежной культуре Чанкай Перу – цивилизации, процветавшей в империю инков и прибытие европейцев. Все эти люди имели ту или иную татуировку на ладонях, косточках пальцев, предплечьях или других частях тела, пишет AP.

Исследование было сосредоточено на четырех лицах с "исключительными татуировками" – рисунками геометрических фигур, таких как треугольники и ромбы, сказал археолог из Университета Гонконга, соавтор исследования Майкл Питтман.

Эксперты не понимают, как именно были созданы татуировки у перуанцев. "Они такого уровня качества, что противостоят качественной современной электрической татуировке", – прокомментировал эксперт по доколумбовым татуировкам и археолог из отдела археологии Теннесси, не участвовавший в исследованиях, Аарон Детер-Вольф.

Используя лазеры, которые заставляют кожу чуть светиться, "мы фактически превращаем кожу в лампочку", – сказал соавтор исследования, специалист из некоммерческого американского Фонда научного прогресса в Сьерра-Виста Том Кэй.

Полученные данные помогли узнать новые неразрушающие технологии, которые могут помочь экспертам изучать и документировать конфиденциальные археологические материалы, такие как мумии, добавил Детер-Вольф.

По историческим данным, самые древние известные татуировки были найдены на останках человека эпохи неолита, жившего в итальянских Альпах примерно за 3000 лет до нашей эры. Многие мумии из Древнего Египта также имеют татуировки, как и остатки культур во всем мире.

Эксперты отмечают, что татуировки использовали с разными целями – для обозначения культурной или индивидуальной идентичности, жизненных событий или социального статуса.

"Также для предотвращения болезней или укрепления отношений с духами или божествами", – сказал археолог из Музея международного народного искусства в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, который не принимал участия в исследовании, Ларс Крутак.

Ранее OBOZ.UA писал, что более десятка мумий, украшенных золотыми языками и ногтями, обнаружили в 2000-летних гробницах в Египте.

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