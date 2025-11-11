Ученые заявили об аномалии в одной из пирамид Гизы: что это может быть. Фото

Примерно через 4500 лет после своего сооружения пирамиды Египта продолжают демонстрировать все новые свои тайны. Так недавнее открытие некоторые ученые называют вероятным скрытым входом внутрь сооружения.

Как пишет Mail Online, находку сделали в пирамиде Менкаура, которая была построена примерно в 2510 году до н. э. и имеет высоту 61 метр – она самая маленькая и самая молодая из трех пирамид в Гизе. По замыслу она была создана, чтобы служить гробницей фараона Менкаура (его также называют Микерином). Он правил в IV династии, но его саркофаг загадочно исчез с места захоронения.

Исследователи из Египта и Германии использовали высокотехнологичные методы сканирования, чтобы заглянуть за древние гранитные блоки, из которых сложена пирамида. По их данным, исследование выявило две скрытые воздушные аномалии, которые могут быть двумя до сих пор не обнаруженными входами в пирамиду. Кристиан Гроссе, профессор Технического университета Мюнхена (TUM), назвал это "важной находкой в Гизе". Он назвал методологию, которую использовала его группа, очень точной, а гипотезу, которую она выдвинула, правдоподобной.

Первоначальный вход в пирамиду Менкаура находится на северной стороне. Но некоторые эксперты считают, что она имеет и второй вход, расположенный на восточной стороне, которая выходит к реке Нил. В частности, они указывают на прямоугольный участок восточной стороны размером четыре метра в высоту и шесть метров в ширину, который расположен близко к земле. Гранитные блоки в этом участке восточного фасада называют "необычно гладкими", будто их тщательно отполировали тысячелетия назад.

Показательно, что такие гладкие камни встречаются возле основного входа в пирамиду на северной стороне. Существует предположение, что здесь также существовал дополнительный вход, но о нем забыли.

Эксперты из Каирского университета и Технического университета Мюнхена (TUM) использовали "неинвазивные" методы – радар, ультразвук и томографию электрического сопротивления (ERT) 2 чтобы заглянуть внутрь, не разбирая древний кирпич. Им удалось обнаружить две заполненные воздухом пустоты за гладким фасадом, обе разного размера и на разной высоте. Одна из заполненных воздухом "аномалий" расположена на глубине 1,4 метра и имеет размеры 1 метр в высоту на 1,5 метра в ширину, тогда как другая аномалия находится на глубине 1,13 метра, а ее параметры составляют 0,9 метра на 0,7 метра.

Команда исследователей отметила, что каждая техника, использованная ими, имеет свои ограничения. Однако комбинированные результаты всех трех методик позволяют предполагать, что сделанные выводы являются надежными.

Сегодня туристы могут зайти внутрь пирамиды Менкаура и пройтись по ее погребальным камерам, коридорам и другим небольшим нишам. Однако вероятный второй вход с восточной стороны сооружения позволяет предположить, что в ней могут существовать еще не открытые камеры или проходы. Вероятно, даже с сокровищами внутри. Тем не менее, потенциальное открытие еще требует серьезного обсуждения в научных кругах.

Исследователи предостерегают, что было "трудно определить, насколько далеко аномалии распространяются внутри пирамиды" из-за ограничения глубины проникновения их методов. Тем не менее, исследование, опубликованное в NDT & E International, впервые выявило структурные аномалии по характерному фасаду на восточной стороне.

Считается, что пирамида Менкаура была построена, чтобы служить гробницей Менкаура, фараона IV династии, который умер молодым в 2503 году до н. э. по неизвестным причинам. К сожалению, саркофаг внутри пирамиды был потерян в море почти 200 лет назад во время попыток транспортировать его в Британский музей в Лондоне. Торговое судно "Беатрис", перевозившее его, загадочно исчезло после выхода из порта Мальты 13 октября 1838 года.

Комплекс Гизы, к западу от Каира, включает пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Также в него входит Большой Сфинкс. Несмотря на то, что ученые достаточно хорошо исследовали эти древние сооружения, вокруг них все еще существует немало мифов, а поиски неоткрытых тайн продолжаются как среди профессиональных ученых, так и среди любителей псевдоистории.

