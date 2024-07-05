Крупнейший в мире термоядерный реактор построили во Франции: он заработает только через 15 лет. Фото и видео

Крупнейший в мире термоядерный реактор достроили во Франции, установив последнюю магнитную катушку. Но сам реактор полностью заработает не раньше 2039 года.

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Первое полное испытание термоядерного реактора Международного проекта термоядерной энергии (ITER), состоящего из 19 массивных катушек, закрученных в несколько тороидальных магнитов, было запланировано на 2020 год. Однако теперь ученые говорят, что он заработает только 15 лет спустя, пишет Livescience.

Это значит, что термоядерная энергетика, в которой ITER занимает ведущее место, вряд ли успеет вовремя стать решением климатического кризиса.

"Безусловно, задержка ITER идет не в правильном направлении. С точки зрения влияния ядерного синтеза на проблемы, с которыми сталкивается человечество, мы не должны ждать, пока ядерный синтез решит их. Это глупо", – заявил генеральный директор ITER Пьетро Барабаски.

Над крупнейшим в мире ядерным термоядерным реактором работало 35 стран: США, Китай, Индия, Россия и страны Европейского Союза.

ИТЕР обладает самым мощным в мире магнитом, благодаря которому он способен создавать магнитное поле в 280 000 раз. Это магнит такой силы, как защищающий Землю.

Исключительный дизайн реактора повлек за собой значительно большую сумму, чем задумывалось. Сначала планировали, что его стоимость будет около 5 миллиардов долларов и запустят реактор в 2020 году. Но из-за многочисленных задержек и доработки бюджет ITER превысил 22 миллиарда долларов, с дополнительными 5 миллиардами долларов, предложенными для покрытия дополнительных расходов.

Ученые пытались использовать силу ядерного синтеза – процесса, с помощью которого горят звезды – более 70 лет. Соединяя атомы водорода с образованием гелия под чрезвычайно высоким давлением и температурами, звезды главной последовательности превращают вещество в свет и тепло, производя огромное количество энергии и не производя парниковых газов или длительных радиоактивных отходов.

Но воспроизвести условия, которые находятся в сердцах звезд, задача непростая. Самая тяжелая работа с плазмой. Реакторы термоядерного синтеза требуют очень высоких температур (во много раз выше солнечной), поскольку они должны работать при гораздо более низком давлении, чем в ядрах звезд.

Ядро настоящего Солнца достигает температуры около 15 миллионов Цельсия, но имеет давление, примерно в 340 миллиардов раз превышающее давление воздуха на уровне моря на Земле.

Приготовление плазмы к этим температурам является относительно легкой частью, но найти способ заблокировать ее так, чтобы она не прогорела в реакторе или не сорвала реакцию термоядерного синтеза, технически сложно. Обычно это делается с помощью лазеров или магнитных полей.

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