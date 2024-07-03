Физики создали самый сложный в мире лабиринт. Фото

Британские физики Бристольского университета создали самый сложный лабиринт, напоминающий форму материи квазикристаллов. Феликс Фликер, один из разработчиков проекта, отметил, что для формирования головоломки использовались принципы фрактальной геометрии и стратегической игры в шахматы.

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Группа ученых создала ряд маршрутов, начальная и конечная точки которых совпадают, по принципу гамильтонового цикла. Запутанные пути, размещенные в мозаике Аммана-Бенкера, образуют "дьявольский" лабиринт, пишет ScienceAlert.

Феликс Фликер рассказал, что создавая научный проект, они вдохновлялись движением фигуры "Рыцаря" по шахматной доске: "Во время рыцарского тура шахматная фигура (прыгающая на две клетки вперед и одну вправо) посещает каждую клетку шахматной доски только один раз, прежде чем вернуться на начальную. Это пример гамильтонового цикла".

Финальная форма лабиринта напоминает квазикристалл – материю, являющуюся комбинацией упорядоченных и неупорядоченных кристаллов. Атомы первой группы расположены аккуратно и повторяемо, а второй хаотично. Из-за такой особенности строения, малейшие частицы квазикристаллов образуют похожие между собой узоры, но не идентичные.

Физики Бристольского университета разработали головоломку, для решения которой нужно найти один из циклов гамильтона. Так, по аналогии к шахматному "Рыцарю", при решении лабиринта возможно посетить каждый атом квазикристалла лишь один раз, образуя сплошную линию, которая не прервется от начала до конца.

Ученые отмечают, что научный проект был разработан не только для развлечения: "Наша работа также показывает, что квазикристаллы могут быть лучше кристаллов для некоторых применений адсорбции. Например, гибкие молекулы найдут больше способов приземлиться на неправильно расположенные атомы квазикристаллов. Квазикристаллы также хрупкие, поэтому легко распадаются на крохотные крупинки. Это увеличивает площадь их поверхности для адсорбции".

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