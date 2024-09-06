Космический корабль NASA сделал первое фото своего гигантского солнечного паруса

23 апреля 2024 NASA запустило прототип солнечного паруса на орбиту вокруг Земли – технологию, которая, по словам ученых, может кардинально изменить наше представление о движении космического корабля. А 29 августа агентство подтвердило, что этот парус успешно развернулся в открытом космосе, однако не предоставил официальных доказательств этого.

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Но наконец-то NASA опубликовало первое изображение открытого солнечного паруса, который официально называется Advanced Composite Solar Sail System. В американском агентстве заявили, что космический корабль, из которого был выпущен парус, будет продолжать посылать больше кадров и данных со временем, пишет Space.com.

Первое изображение космического паруса несколько запутано. В NASA объяснили, что это отчасти связано с тем, что космический корабль медленно опрокидывается в космосе. По словам экспертов, операторы введут контроль ориентации и стабилизируют аппарат после сбора достаточного количества данных, чтобы нарисовать картину того, как работает парус и удерживающие его композитные гики.

NASA отмечает, что в центре космического корабля есть четыре широкоугольных камеры, которые укрепляют парус. В нижней части изображения одна камера показывает "отражающие квадранты парусов, поддерживаемые композитными стрелами". В верхней части фотографии можно увидеть заднюю поверхность одной из солнечных панелей корабля. Ведь большинство космических кораблей оборудованы солнечными батареями, потому что они питаются солнечным светом.

"Пять наборов меток на гиках вблизи космического корабля являются опорными маркерами, указывающими на полное выдвижение паруса. Стрелы установлены под прямым углом, а солнечная панель прямоугольная, но выглядит обезображенной из-за широкоугольного поля зрения камеры", – пояснили в NASA.

По словам ученых, успех этой миссии поражает, ведь технология солнечных парусов является передовой концепцией как на практике, так и в теории.

Солнечный парус выглядит как плоский лист. В случае композитной солнечной парусной системы NASA она имеет квадратную площадь, которая вдвое меньше теннисного корта (примерно 80 квадратных метров).

Эксперты отмечают, что самое важное, что эти паруса можно гипотетически прикрепить к космическим кораблям любого типа, пока частицы солнечного света бьют об их материал.

По словам ученых, корабль с солнечным парусом в космосе двигается давлением солнечного света, который попадает на парус. Это означает, что устройство на солнечных батареях может не только сократить потребности в топливе, но, теоретически, оно должно иметь возможность развернуть очень высокие скорости. Ведь он может достигать бестопливного ускорения в течение неопределенного периода времени.

Однако таких результатов учёные пока не могут достичь. Эта система солнечных парусов не первая, которую запускают. Японский космический корабль Ikaros ответственен за дебютное успешное развертывание солнечных парусов в 2010 году, и с тех пор было несколько других попыток.

В NASA отмечают, что Advanced Composite Solar Sail System оставит свой след в истории двигателей. Следующим шагом для команды (после стабилизации космического аппарата и анализа динамики его полета) будет начало маневрирования кораблем на орбите.

Ранее OBOZ.UA писал, что путешествия с помощью солнечных парусов могут стать будущим для космических исследований человечества.

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