Кому надо больше физических тренировок: ученые указали на разницу у женщин и мужчин

Известно, что регулярная физическая активность снижает риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний. Новое масштабное исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, показало: эффективность физических упражнений может существенно отличаться в зависимости от пола.

В этом аспекте женщины получают больше преимуществ, тратя меньше времени на тренировки. Детали рассказало издание Live Science.

Что показало исследование

Исследование охватило более 412 тысяч американцев в возрасте от 27 до 61 года, из которых 55% составляли женщины. Авторы проанализировали данные Национального опроса по здоровью (NHIS), собранные в период с 1997 по 2017 год, а также Национального индекса смертности до конца 2019 года.

"Женщины получают больше пользы от каждой минуты умеренной или интенсивной активности, чем мужчины", – отметила доктор Марта Гулати, соавтор исследования, директор по профилактической кардиологии Института сердца Смидта (Седарс-Синай).

Сколько надо тренироваться – и кому больше

Один из основных выводов исследования: женщины достигают снижения риска смертности уже при 140 минутах умеренной или интенсивной активности в неделю, тогда как мужчинам для аналогичного эффекта требуется почти 300 минут.

У женщин, которые занимались аэробными упражнениями (не менее 150 минут в неделю), риск смерти от любой причины снижался на 24%. У мужчин – лишь на 15%.

Максимальная польза у женщин наблюдалась при 300 минутах активности в неделю, но заметный эффект начинался уже с половины этого объема.

Силовые тренировки

Отдельное внимание в исследовании уделили силовым упражнениям, таким как поднятие тяжестей или тренировки с весом собственного тела.

19% снижение риска смертности наблюдалось у женщин, которые занимались силовыми тренировками дважды в неделю или больше. У мужчин – лишь 11%.

При этом в среднем женщины тренировались 0,85 раз в неделю, а мужчины – 1,25 раз.

Согласно результатам опроса:

32% женщин и 43% мужчин сообщили, что придерживаются рекомендаций по аэробной нагрузке.

20% женщин и 28% мужчин заявили, что выполняют силовые упражнения по меньшей мере дважды в неделю.

Несмотря на меньшую активность, женщины стабильно получали "пропорционально большую пользу" от каждой единицы физической нагрузки, как отмечают авторы исследования.

Что это означает на практике

"Это новаторское исследование имеет потенциал мотивировать женщин, которые пока не занимаются физической активностью, понять: даже небольшое повышение регулярности занятий дает существенную пользу для здоровья", – подчеркнула доктор Кристин Альберт, заведующая отделением кардиологии Института сердца Смидта.

Исследователи советуют обращать внимание не только на объем физических нагрузок, но и на их регулярность и умеренность. Упорядоченный график упражнений, даже в небольших дозах, – это эффективный инструмент профилактики болезней сердца и преждевременной смерти, особенно для женщин.

Факт к размышлению: всего 11 минут умеренной активности в день могут уменьшить риск преждевременной смерти на 20%, свидетельствует отдельный глобальный анализ. И даже такие небольшие нагрузки работают – главное, чтобы они были регулярными.

