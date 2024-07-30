Как выглядят летние Олимпийские игры-2024 в Париже из космоса. Фото

В столице Франции продолжаются летние Олимпийские игры 2024 года. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало интерактивное изображение центра Парижа с высоким разрешением, на котором выделено несколько известных мест, где проходило открытие Олимпиады, а также где еще будут проходить спортивные соревнования.

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На спутниковых снимках из космоса можно увидеть исторические достопримечательности вдоль реки Сены, а также другие известные места французской столицы. Интерактивное изображение ESA позволяет зрителям увеличить масштаб достопримечательностей по всему Парижу, пишет Space.com.

На представленных фотографиях Европейского космического агентства можно увидеть стадион "Берси Арена", который легко узнать по пирамидальному дизайну. На арене "Берси" будут проходить игры по спортивной гимнастике, прыжки на батуте и баскетбол.

На снимке со спутника также можно разглядеть всемирно известный Нотр-Дам, который сейчас покрыт строительными лесами, ведь там проходят реставрационные работы после разрушительного пожара пять лет назад. Во время церемонии открытия Олимпиады впервые после пожара прогремели знаменитые колокола Нотр-Дам и святыню подсветили для миллионов зрителей по всему миру.

"В верхней части изображения выделяется овальная форма стадиона "Стад де Франс", а слева - Центр водных видов спорта, одна из двух постоянных площадок, построенных для игр. А Триумфальную арку можно легко заметить возле центральной левой части изображения, стоящей в центре площади Шарля де Голля, где 12 крупных авеню сходятся, образуя звезду", – говорится в заявлении представителей ESA, обнародовавших спутниковое изображение.

Пожалуй, наиболее заметной на спутниковом снимке является культовая Эйфелева башня, где были построены две временные арены для проведения ряда соревнований, в частности пляжного волейбола.

Интересно, что интерактивное изображение Европейского космического агентства позволяет зрителям нажимать на более десятка кружочков, чтобы узнать больше о каждой локации по всему Парижу.

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