Maxar Intelligence опубликовала первые изображения со своих новых спутников WorldView Legion

Поставщик услуг геопространственной информации и наблюдения за Землей Maxar Intelligence опубликовал первые изображения со своих спутников WorldView Legion. Первая пара этих передовых аппаратов была запущена 2 мая 2024 года с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Видео дня

Эти два спутника являются частью блока из шести спутников WorldView Legion. Выйдя на орбиту, они утроят способность Maxar собирать 30-сантиметровые изображения. Эти новейшие аппараты также обеспечат сбор от рассвета до сумерек и позволят Maxar быстрее всех снимать меняющиеся области на Земле каждые 20-30 минут, пишет SpaceNews.

"В современном мире нашим клиентам нужен доступ к более быстрой и своевременной геопространственной информации для выполнения важнейших миссий – от точного картографирования до мониторинга объектов и осведомленности о космическом пространстве", – отметил генеральный директор Maxar Intelligence Дэн Смут на официальном сайте компании.

WorldView Legion – это новейшая группировка спутников Maxar с высоким разрешением для получения изображений Земли. Эти спутники способны собирать изображения для широкого спектра приложений, от обороны и разведки до городского планирования и реагирования на стихийные бедствия.

Maxar Intelligence, созданная в рамках реорганизации Maxar Technologies, является основным поставщиком коммерческих электрооптических изображений для правительства США. В 2022 году Maxar заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов США с Национальным разведывательным управлением на поставку изображений и картографических услуг в течение следующего десятилетия.

OBOZ.UA ранее писал, что Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!