Сумочка из кожи аллигатора и до сих пор пахнущие духи: как выглядят скрытые сокровища из Титаника. Фото

Скрытые сокровища из Титаника хранятся на секретном складе в Атланте, штат Джорджия в Соединенных Штатах. Среди 5500 предметов, найденных на месте крушения затонувшего лайнера, есть сумочка из кожи аллигатора и духи, которые до сих пор пахнут.

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Директор коллекций RMS Titanic Томасина Рэй рассказала, что точное расположение их хранилища держат в секрете, чтобы защитить его от воров. Ведь по словам экспертов, эти находки очень ценны, пишет BBC.

Напомним, что Титаник – это крупнейшее пассажирское судно премиумкласса британской компании White Star Line, которое затонуло уже во время первого рейса 14 апреля 1912 года. В этой страшной катастрофе погибли 1517 человек.

Американская фирма RMS Titanic Inc имеет право на затонувший корабль. Это право ей предоставил суд США в 1994 году. Но компания должна соблюдать суровые условия – вещи всегда должны оставаться вместе и их нужно должным образом хранить.

На протяжении многих лет RMS Titanic Inc достала 5500 предметов с места крушения, некоторые из которых демонстрируют по всему миру.

Директор коллекции Томасина Рэй представила некоторые из драгоценных артефактов. "Это действительно красивая, модная маленькая сумочка", – сказала Рэй, показывая небольшой дамский аксессуар из кожи аллигатора.

Интересно, что вещи из сумочки тоже сохраниться. Ее владелицей была пассажирка третьего класса, по имени Мериан Минвелл. "Она была 63-летней модисткой. И ехала в США к своей дочери, которая недавно овдовела", – говорит Томасина.

В сумочке даже сохранилась фотография матери Мэриан Минвелл. Там также были документы, необходимые для ее новой жизни в Америке, включая рукописное рекомендательное письмо от ее бывшего домовладельца в Лондоне. В нем говорится: "Мы всегда считали мисс Минвелл хорошей арендаторкой, которая вовремя платила".

Еще внутри была карта медицинского осмотра, которая нужна всем пассажирам третьего класса, чтобы доказать, что они не привезут болезнь в США. Но этот документ раскрывает трагический поворот судьбы этой женщины. Ведь у Мериана Минвелла было бронирование на другом корабле White Star Line. Но он не отплыл, поэтому на карточке указано, что данную пассажирку перевели на Титаник, где она стала одним из более 1500 человек, потерявших жизнь в результате кораблетрощи.

Из глубин достали также крошечные флаконы с духами. Они были упакованы, поэтому их сильный аромат сохранился до сих пор. "На борту был продавец духов, и у него было более 90 этих маленьких флакончиков", – пояснила Томасина.

По словам Рэй, продавца звали Адольф Заальфельд, и он был пассажиром второго класса, которому удалось спастись из Титаника.

Также в коллекции есть бутылка шампанского с сохранившимся внутри напитком и пробкой сверху. "Немного воды, вероятно, попало сквозь пробку, когда она сжималась для выравнивания давления. А потом она просто опустилась на дно. На дне океана много бутылок, много кастрюль, потому что "Титаник" фактически разломился пополам у одной из кухонь", – пояснила Томасина.

На борту находились тысячи бутылок шампанского. Ведь владелец корабля хотел, чтобы пассажиры первого класса почувствовали непревзойденную роскошь лайнера премиумкласса.

"Он был как плавучий дворец. Титаник должен был быть самым роскошным лайнером". Так что наличие шампанского, тренажерного зала, всех этих удобств и замечательных вещей для пассажиров были для них очень важны", – добавила директор коллекции.

По словам исследователей Титаника, пребывание на борту корабля для представителей разных социальных классов очень отличалось – вплоть до чашек и тарелок, из которых они пили и ели. Поэтому на месте крушения лайнера нашли посуду для пассажиров из разных классов.

Томасина Рэй рассказала, что найденная белая кружка третьего класса проста и крепка, с алым логотипом White Star. А тарелка второго класса имеет красивый голубой цветочный декор и выглядит чуть-чуть изысканнее. Тем временем обеденная тарелка для первого класса сделана из тонкого фарфора. Она имеет золотую кайму, а под светом можно заметить сложный узор.

Богатых пассажиров первого класса во время трапез обслуживали официанты. "А пассажиры третьего класса, вероятно, сами себя обслуживали и брали посуду - поэтому она, безусловно, должна быть намного прочнее, чем другой фарфор", – объяснила директор.

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