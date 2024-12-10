Как будет выглядеть самый большой в мире телескоп: его строительство на финишной прямой. Фото и видео

Возведение крупнейшего в мире телескопа на финишной прямой. Среди последних этапов – строительство купола, центральной конструкции и основания для большого зеркала.

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Чрезвычайно большой телескоп (ELT) Европейской южной обсерватории (ESO) – самый большой в мире телескоп видимого и инфракрасного света – сейчас разрабатывается на горе Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама. Этот исследовательский гигант увидит свой "первый свет" до 2028 года, чтобы наблюдать за экзопланетами земной группы и их атмосферами, а также измерять расширение Вселенной, пишет Space.com.

"Очень большой телескоп будет одним из главных флагманов Европейской южной обсерватории в течение следующих двух десятилетий", – говорится в заявлении ESO.

По словам ученых, после завершения строительства, зеркало M1 – одно из пяти зеркал, которые будут работать вместе для наблюдения за космосом – будет иметь диаметр 39 метров и весить 200 тонн.

Белая решетчатая структура в центре купола будет удерживать зеркало M1, позволяя ему плавно двигаться во время наблюдений и компенсировать различные гравитационные нагрузки, условия ветра, вибрации или изменения температуры, говорят эксперты.

Наблюдать за строительство крупнейшего телескопа в мире можно в прямом эфире 24/7 благодаря интерактивным записям вебкамеры. Обсерватория также поделилась замедленным видео, где теплое сияние Солнца восходит над оптическим телескопом.

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