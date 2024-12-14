Как выглядит дельфин-панда, который любит плавать вниз головой. Фото заставят вас улыбнуться

Природе еще есть чем удивить, и дельфин-панда – яркий пример этому. Фото этого красавца, известного науке как дельфин Коммерсона, заставляет улыбаться.

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Эти необычные морские млекопитающие имеют интересную привычку плавать вниз головой. А еще они известны своей акробатикой, пишет IflScience.

По словам ученых, дельфины-панды делятся на два подвида: обитающий в Южной Америке Cephalorhynchus commersonii commersonii и Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis, наслаждающийся водами у островов Кергелен в Индийском океане.

То есть оба вида находятся на расстоянии примерно 8500 км друг от друга, но ученые не знают, что стало причиной разрыва этой популяции.

Те, кто живет у островов Кергелен, больше – примерно 1,8 метра в длину и весят 86 килограммов. Зато у их южноамериканских двоюродных братьев более скромный вес – всего 45 килограммов, говорят биологи.

Однако оба подвида имеют черно-белый узор, вдохновивший их на многочисленные прозвища, среди которых – дельфины-панды, дельфины-скунсы и рябые дельфины. Основная генетическая причина этого формирования тесно связана с лейцизмом, подчеркивают ученые.

По словам ученых, у лейцистических животных наблюдается уменьшение всей пигментации, а не только меланина, как это наблюдается при альбинизме. А у рябых животных лишь некоторые части тела имеют пониженную пигментацию.

Но стильный смокинг – это не все, чем могут удивить дельфины-панды. Считается, что черно-белый узор может улучшить шансы во время охоты. Ведь это как форма деструктивного камуфляжа, скрывающего силуэты дельфинов. А чтобы легче было заметить свою добычу, эти хитрецы приспособились хорошо плавать вниз головой.

А еще дельфины-панды известны своей акробатикой. Исследователи говорят, что они проявляют типичный для этих млекопитающих интерес к людям и охотно приближаются к лодкам, чтобы прокатиться на борде.

"Они энергичны и активны, часто плывут в форме восьмерки под лодками, вращаются под водой и выпрыгивают из воды. Дельфины Комерсона также любят заниматься серфингом на волнах у берега", – утверждают ученые британской благотворительной организации дикой природы Whale And Dolphin Conservation.

OBOZ.UA ранее писал, что действительно ли дельфины умеют улыбаться и почему открытый рот – не всегда признак хорошего настроения.

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