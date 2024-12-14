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Как выглядит дельфин-панда, который любит плавать вниз головой. Фото заставят вас улыбнуться

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,4 т.
Как выглядит дельфин-панда, который любит плавать вниз головой. Фото заставят вас улыбнуться

Природе еще есть чем удивить, и дельфин-панда – яркий пример этому. Фото этого красавца, известного науке как дельфин Коммерсона, заставляет улыбаться.

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Эти необычные морские млекопитающие имеют интересную привычку плавать вниз головой. А еще они известны своей акробатикой, пишет IflScience.

По словам ученых, дельфины-панды делятся на два подвида: обитающий в Южной Америке Cephalorhynchus commersonii commersonii и Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis, наслаждающийся водами у островов Кергелен в Индийском океане.

Как выглядит дельфин-панда, который любит плавать вниз головой. Фото заставят вас улыбнуться

То есть оба вида находятся на расстоянии примерно 8500 км друг от друга, но ученые не знают, что стало причиной разрыва этой популяции.

Те, кто живет у островов Кергелен, больше – примерно 1,8 метра в длину и весят 86 килограммов. Зато у их южноамериканских двоюродных братьев более скромный вес – всего 45 килограммов, говорят биологи.

Однако оба подвида имеют черно-белый узор, вдохновивший их на многочисленные прозвища, среди которых – дельфины-панды, дельфины-скунсы и рябые дельфины. Основная генетическая причина этого формирования тесно связана с лейцизмом, подчеркивают ученые.

По словам ученых, у лейцистических животных наблюдается уменьшение всей пигментации, а не только меланина, как это наблюдается при альбинизме. А у рябых животных лишь некоторые части тела имеют пониженную пигментацию.

Как выглядит дельфин-панда, который любит плавать вниз головой. Фото заставят вас улыбнуться

Но стильный смокинг – это не все, чем могут удивить дельфины-панды. Считается, что черно-белый узор может улучшить шансы во время охоты. Ведь это как форма деструктивного камуфляжа, скрывающего силуэты дельфинов. А чтобы легче было заметить свою добычу, эти хитрецы приспособились хорошо плавать вниз головой.

А еще дельфины-панды известны своей акробатикой. Исследователи говорят, что они проявляют типичный для этих млекопитающих интерес к людям и охотно приближаются к лодкам, чтобы прокатиться на борде.

Как выглядит дельфин-панда, который любит плавать вниз головой. Фото заставят вас улыбнуться

"Они энергичны и активны, часто плывут в форме восьмерки под лодками, вращаются под водой и выпрыгивают из воды. Дельфины Комерсона также любят заниматься серфингом на волнах у берега", – утверждают ученые британской благотворительной организации дикой природы Whale And Dolphin Conservation.

OBOZ.UA ранее писал, что действительно ли дельфины умеют улыбаться и почему открытый рот – не всегда признак хорошего настроения.

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