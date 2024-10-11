Действительно ли дельфины умеют улыбаться и почему открытый рот – не всегда признак хорошего настроения

Ученые провели новое исследование по играм дельфинов и выяснили, что их выражение лица, похожее на улыбку, не всегда свидетельствует об их хорошем настроении. Эксперты призывают осторожничать в приписывании человеческого поведения существам, о намерениях которых мы можем только догадываться.

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Исследование утверждает, что поведение дельфинов с открытым ртом является формой общения. И чаще всего дельфины используют ее между собой, пишет Science News.

Ученым давно известно, что дельфины могут проявлять поведение, которое люди часто ассоциируют с улыбкой. Другие животные, например приматы, могут расслабленно раскрыть рот, чтобы общаться во время игровых контекстов. "Это сигнал, который сообщает: "Смотрите, я просто играю! К примеру, когда мы добавляем смайлик на сообщение мобильного телефона, которое может ввести в заблуждение", – говорит Элизабетта Палаги, сравнительный этолог из Университета Пизы в Италии.

Однако такое поведение дельфинов никогда не изучалось углубленно. Палаги и ее коллеги записали почти 900 игровых сеансов среди 22 заключенных афалин (Tursiops truncatus), сняв почти 1300 "улыбок" от 17 животных. Исследователи сняли дельфинов, играющих поодиночке, с другими дельфинами и людьми.

В результате исследования команда обнаружила, что дельфины в основном демонстрировали свое поведение с открытым ртом во время игры с компаньоном, обычно другим дельфином. Когда животные играли поодиночке, они практически никогда не "улыбались". Кроме того, около 90 процентов выражений с открытым ртом было исполнено, когда дельфины находились в поле зрения своего товарища.

Кроме того, когда одну из этих "улыбок" видел другой дельфин, примерно в трети случаев он также "улыбался" в ответ менее чем за секунду. По словам Палаги, это то самое время, которое проходит между тем как человек воспримет выражение лица, а затем отразит его.

По выводам ученых выражение лица дельфина с открытым ртом является очень изощренной формой общения, который можно использовать вместе с акустическими сигналами. Однако трудно сказать, имела ли она то же эволюционное происхождение, что и человеческая улыбка. Скорее всего, она выполняет ту же функцию, поскольку контекст и способ, в который улыбка возникает, такие же, как и у людей.

Однако эксперт по поведению животных Эрин Фрик, которая не участвовала в исследовании, говорит, что не стоит воспринимать "улыбку" дельфина только как признак хорошего настроения или сообщения об игре: "Возможность увидеть определенные доказательства, демонстрирующие поведение дельфина с открытым ртом в игровом контексте – это действительно здорово. Но дельфины открывают рот и в других контекстах, например, демонстрируя угрозу в агрессивном контексте", – говорит она.

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