Как сцена из фильма Спилберга. Появилось видео, как муравьи спасают раненых родственников 'ампутацией'

Ученые обнаружили, что некоторые муравьи ампутируют конечности раненым товарищам, чтобы спасти им жизнь. Просматривая представленное учеными видео, кажется, будто смотришь одну из сцен фильма известного американского кинорежиссера Стивена Спилберга.

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Ученые доказывают, что муравьи могут производить спасительные ампутации раненых товарищей по гнезду. Исследование муравьев-плотников является первым примером бесчеловечного животного, которое отрезает конечности, чтобы обуздать инфекции, пишет TheGuardian.

Ученые исследовали флоридских муравьев-плотников (Camponotus floridanus), обитающих на юго-востоке США. Это красновато-коричневые муравьи размером около 1,5 см. Они активно защищают свой дом от муравьиных колоний соперников, поэтому иногда получают "боевые ранения".

"В этом исследовании мы впервые описываем, как животное, не являющееся человеком, использует ампутацию другой особи, чтобы спасти жизнь. Я убежден, что можно смело утверждать, что муравьиная "медицинская система" для оказания помощи раненым является самой совершенной в животном мире, с которой конкурирует только наша собственная", – сказал энтомолог Эрик Франк из немецкого Университета Юлиуса-Максимилиана.

Кто и как производит ампутацию?

Спасательную ампутацию всегда проводят самки, которые и являются рабочими муравьями. Самцы играют второстепенную роль в муравьиных колониях.

Команда ученых наблюдала за муравьями в лабораторных условиях. Интересно, что насекомые не всегда прибегали к ампутации конечностей. Способ лечения зависел от травмы. Если рана была высоко – конечность ампутировали, а если низко – нет.

"Когда муравьи были ранены на уровне бедренной кости, соседи по гнезду ампутировали их в 76% случаев. А у муравьев, получивших ранение голени, ампутация не произошла ни разу", – говорится в исследовании.

В обоих случаях муравьи сначала вылизывали и очищали рану, вероятно, высасывая инфицированную гемолимфу. Затем они постепенно откусывали частицы травмированной ноги, пока ее не удавалось отгрызть полностью.

От ранения до ампутации проходило 40 минут, а иногда и более трех часов. Интересно, что при ампутации после ранения верхней части голени уровень выживания муравьев составлял около 90-95% по сравнению с 40% без вмешательства. При ранениях голени, после которых муравьи только очищали рану, уровень выживаемости составлял около 75%, а если раны не лечили, то 15%.

Почему муравьи делают ампутации?

"Это интересный вопрос, и он ставит под сомнение наши текущие определения эмпатии, по крайней мере, в определенной степени. Я не думаю, что муравьи являются теми, кого мы назвали бы "сочувствующие". Существует очень простая эволюционная причина по уходу за ранеными. Это экономит ресурсы. Если я могу реабилитировать работника с относительно небольшими усилиями, который потом снова станет активным продуктивным членом колонии, это очень важно. Однако, если особь слишком сильно ранена, муравьи не будут заботиться о ней, а оставят ее умирать", – подытожил Эрик Франк.

Муравьи имеют шесть ног, поэтому после потери одной из них они остаются полностью функциональными.

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