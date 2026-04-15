Как строили пирамиду Хеопса: ученые раскрыли тайну

Тайна строительства пирамиды Хеопса веками остается одной из самых больших загадок человечества. Исследователи долго пытались понять, как древние египтяне смогли поднять миллионы каменных блоков без современной техники и сложных механизмов.

Видео дня

Теперь ученые представили новую версию, которая может объяснить этот процесс с точки зрения логистики и инженерии. Согласно ей, строители использовали внутренний краевой пандус, который постепенно поднимался вместе с ростом пирамиды. Результаты работы были опубликованы в научном журнале NPJ Heritage Science.

В чем заключается новая теория

Автор исследования, специалист по компьютерному моделированию Висенте Луис Росель Ройг, предложил модель так называемого интегрированного краевого пандуса. Речь идет о наклонной дорожке, которая проходила вдоль периметра сооружения и была частью самой пирамиды.

В отличие от популярных гипотез о больших внешних насыпях, такая система не требовала бы колоссального количества дополнительных материалов. Каменные блоки можно было перемещать вверх постепенно – ярус за ярусом, не мешая дальнейшему строительству.

После завершения определенного этапа открытые участки пандуса засыпались новыми слоями облицовки, поэтому видимые следы этой конструкции исчезали.

Пирамида Хеопса

Великая пирамида Гизы является одним из самых известных архитектурных объектов мира. Ее основание простирается примерно на 230 метров с каждой стороны, а первоначальная высота достигала около 146 метров.

По оценкам историков, для сооружения использовали около 2,3 миллиона блоков, отдельные из которых весили до 15 тонн. Именно поэтому главный вопрос заключался не только в том, как их поднимали, а и как это делали быстро, точно и системно.

Новая модель пытается дать ответ сразу на несколько проблем: транспортировка материалов, темпы работы, устойчивость конструкции и сохранение правильной геометрии пирамиды.

Компьютерное моделирование показало, что при оптимальных условиях блоки могли устанавливать каждые четыре-шесть минут. Такой темп позволил бы завершить основной этап работ примерно за 14-21 год.

Если же учесть добычу камня, перевозку материалов Нилом, подготовительные процессы и перерывы для работников, общий срок увеличивается до 20-27 лет. Это совпадает с оценками, которые уже существовали среди историков и археологов.

Итак, новая версия не противоречит известным временным рамкам, а наоборот – объясняет, как они могли быть достигнуты на практике.

Как проверяли прочность пирамиды

Отдельное внимание исследователь уделил вопросу нагрузки на сооружение. Для этого использовался поэтапный анализ, который имитировал давление от каждого нового слоя камня.

Результаты показали, что напряжения и осадки оставались в пределах допустимых значений для известняка того времени. Это означает, что конструкция могла выдерживать собственный вес даже в процессе возведения, когда здание еще не было завершено.

Именно такая инженерная проверка делает гипотезу не только интересной, но и технически обоснованной.

Что означают загадочные полости внутри пирамиды

Последние технологии сканирования ранее обнаружили внутри пирамиды неизвестные пустые пространства, назначение которых до сих пор окончательно не объяснили. Новая модель предполагает, что эти полости могут быть остатками или частями внутреннего пандуса.

Если это подтвердится, загадочные пустоты перестанут быть случайными аномалиями и станут важным доказательством способа строительства.

Таким образом, археологи получают конкретное направление для дальнейших поисков.

Одним из главных преимуществ исследования является возможность его проверить на практике. Автор описал физические следы, которые могут сохраняться внутри или на краях пирамиды: характерные зоны заполнения, следы нагрузки и износа углов. Если будущие археологические экспедиции найдут такие признаки, современное представление о строительстве пирамиды Хеопса может существенно измениться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.