Как работает шампунь-кондиционер 2-в-1: ученые раскрыли правду

Шампуни-кондиционеры 2-в-1 появились на рынке как универсальный продукт, объединяющий мытье и уход в одном средстве. Производители обещают экономию времени, удобство и полноценную замену двух отдельных этапов ухода.

Однако возникает вопрос: действительно ли эти формулы способны выполнить роль и шампуня, и кондиционера одновременно? Ответ на него дали ученые и специалисты по уходу за волосами.

Что на самом деле внутри

Несмотря на название, 2-в-1 – это не равные части шампуня и кондиционера в одной бутылке. На самом деле это обычный шампунь с дополнительными ингредиентами, прежде всего силиконами. Они создают на волосах гладкую пленку, которая делает их блестящими, мягкими и защищает от влаги или ультрафиолета.

Чтобы силиконы не отделялись от моющей формулы, добавляют специальныевещества-стабилизаторы, например гликоль дистеарат. Подобно работают и катионные полимеры – еще одна группа кондиционирующих компонентов, которые "прилипают" к волосам после смывания пены, создавая эффект сглаживания.

Иначе говоря, шампунь-кондиционер 2-в-1 – это скорее увлажняющий шампунь, чем настоящий кондиционер.

Для кого он подходит

Специалисты отмечают: все зависит от типа волос. Если они тонкие, прямые или не требуют сложного ухода, 2-в-1 может быть удобным вариантом в путешествиях или для быстрого мытья. Он уменьшит пушистость и придаст сияния.

Но для вьющихся, сухих или поврежденных волос такого средства мало. Силиконы могут дать временный эффект, но не обеспечат глубокого увлажнения, которое дает полноценный кондиционер или маска.

Почему не стоит пользоваться постоянно

Даже если 2-в-1 "работает" для ваших волос, им не следует злоупотреблять. Регулярное использование может привести к накоплению силиконов, от чего волосы станут тяжелыми и тусклыми. Кроме того, моющая база все равно подсушивает, а значит, со временем может возникать ломкость.

Стилисты советуют применять такой продукт не чаще двух раз в неделю и чередовать его с очищающим или обычным шампунем в паре с кондиционером.

