Как принять важное жизненное решение: математике посоветовали 'правило 37 процентов'

Иногда принять важное решение очень сложно. Однако ученые знают, как этому помочь с помощью математики.

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Ученые советуют использовать правило 37 процентов. По словам математика Томаса Фергюсона, эта цифра является оптимальной точкой, где шансы на успех достигают пика, пишет IflScience.

Что это за правило?

Идея использования этого правила берет начало от популярной в 1960-х годах задачи, описанной математиком Мартином Гарднером как "проблема секретаря". Ее суть состоит в том, что нужно выбрать идеального кандидата на работу секретарем среди большого количества претендентов.

Согласно этому математическому расчету, нужно отклонить первых 37% кандидатов, а затем выбрать первого, кто лучше всех предыдущих. Это правило обеспечивает максимальную вероятность лучшего выбора.

Как работает правило

По мнению ученых, это правило очень уместно применять в жизни.

Например, выбирая жилье, работников на рабочее место или даже претендента на свидание с вами. Для этого нужно сначала только просматривать (общаться, знакомиться) с вариантами, но не принимать их, даже если они вам понравились. А потом выбрать то предложение, которое окажется лучше всех предыдущих.

Риск всегда есть

Хотя математика и чёткая наука, этот способ не лишен рисков. Конечно, может быть, что идеальный вариант случится в первые 37%, но согласно этому правилу, вам нужно его отклонить. Но все же, по мнению учёных, эта стратегия имеет смысл.

Математики называют правило "37 процентов" универсальной формулой для принятия важных жизненных решений. С его помощью можно увеличить шансы на правильный выбор, снизив неопределенность.

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