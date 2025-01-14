Ученые объяснили, почему никто не замечает, когда устали женщины, но видит усталость мужчины

Ученые объяснили, почему люди обращают гораздо меньше внимания на уставших женщин, но всегда видят уставших мужчин. Это исследование было проведено учеными NASA.

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Согласно его результатам, люди регулярно недооценивают степень усталости женщин, в то время как усталость мужчин значительно переоценивается. Ученые говорят, что это может быть связано с тем, что женщины прилагают больше усилий, чтобы казаться общительными, даже когда они истощены. А мужчины могут казаться более уставшими именно потому, что они менее внимательны и экспрессивны в разговоре, пишет MailOnline.

По словам исследователей, понимание этих различий имеет жизненно важное значение, когда речь идет о наблюдениях за астронавтами в космосе. Считается, что большая часть всех космических и авиационных аварий вызвана усталостью, а это значит, что точная оценка того, насколько кто-то устал, может спасти жизнь.

Борьба с усталостью является постоянной проблемой космических агентств, таких как NASA, которым нужны экипажи, чтобы работать с максимальной эффективностью. Поэтому целью этого исследования была разработка метода оценки усталости, который будет основан исключительно на невербальных признаках, таких как язык тела.

Добровольцев попросили пообщаться с незнакомцем в течение пяти минут, а затем оценить уровень усталости, который они ощущали в это время. Их усталость измеряли по шкале от нуля, что означает, что они совсем не устали, до 10, что означает, что они измотаны настолько, насколько это возможно. Затем отдельная группа из 71 участника просмотрела видеозаписи этих разговоров с выключенным звуком и оценила, насколько усталым, по их мнению, был каждый из спикеров в тот момент.

Автор исследования, доктор Морган Стосич из Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне, не обнаружила никакой связи между невербальными сигналами и самооценкой усталости, однако она обнаружила существенные различия между статьями, говорится в исследовании, опубликованном на ResearchGate.

Несмотря на то, что женщины сообщали о большей усталости, наблюдатели недооценивали степень усталости женщин в среднем на 1,3 балла. Между тем, наблюдатели оценили усталость мужчин примерно на 0,9 балла выше, чем сами мужчины сообщали.

Отслеживая язык тела участников, исследователи обнаружили, что женщины, как правило, вели себя так, чтобы они казались более внимательными, например, устанавливали зрительный контакт. Хотя это не было прямым показателем того, насколько действительно устал участник, наблюдатели могли принять эти жесты за подлинные признаки бдительности.

Эти выводы согласуются с все большим количеством исследований, свидетельствующих о том, что дискомфорту женщин уделяется гораздо меньше внимания.

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