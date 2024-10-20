Как правильно знакомить кошек и собак, чтобы они не подрались

Многие собаки могут мирно жить с кошками, часто создавая близкие отношения. Однако иногда к этому надо приложить усилия, ведь часто бывает так, что коты нервничают собак или собаки пугают кошек.

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Ученые провели исследование, которое показало, что во избежание драки знакомство кошек и собак должно происходить постепенно. То есть людям, которые планируют взять нового щенка домой к своему коту, стоит подумать о том, чтобы позволить им медленно привыкать друг к другу, пишет The Guardian.

В рамках исследования Generation Pup Dogs Trust, в котором уже зарегистрировано более 9500 щенков, в том числе 4500 щенков, у которых есть взаимодействие собаки и кошки, изучали взаимодействие между собаками и котами. Эксперты выяснили, что около 20% владельцев домашних животных знакомят своего нового щенка со своими котами немедленно, а 18,9% делают это менее чем за два часа. Однако постепенное знакомство щенков и кошек значительно увеличивает вероятность того, что они найдут общий язык.

Согласно результатам исследования, щенки, знакомые с котами на протяжении более одного дня, особенно совсем маленькие, более спокойные и доброжелательные, что может помочь сформировать более гармоничные отношения.

"Основной совет состоит в том, что знакомить животных нужно действительно постепенно", – говорит доктор Рейчел Кейси, специалист по ветеринарной медицине и поведению животных.

Она объясняет, что подавляющее большинство собак демонстрируют "нежелательное" поведение, когда знакомятся с котом, включая агрессивность. Менее 10% щенков, которых познакомили с котами, были спокойны и расслаблены. Вот несколько практических советов, опубликованных на сайте исследования Dogs Trust:

Обмен ароматами

Запах является очень важной формой общения как для собак, так и для кошек. Используйте его, чтобы познакомить своих домашних животных друг с другом, прежде чем принести домой нового члена семьи. Попросите одеяло или игрушку, которая пахнет вашим новым питомцем. Положите ее так, чтобы ваш домашний питомец смог ее исследовать самостоятельно. Так же, передайте одеяло или игрушку, которая пахнет вашим домашним любимцем тому человеку, у которого сейчас находится ваш будущий питомец, чтобы он тоже привык к запаху.

В течение первой недели, когда вы привезли своего нового питомца домой, вы можете продолжать "изменять запахи", обмениваясь элементами подстилки.

Создание отдельных зон

Создайте основную зону для каждого животного, где они будут чувствовать себя в безопасности во время еды, питья, отдыха и посещения туалета. Убедитесь, что оба имеют доступ ко всем своим ресурсам, не вступая в контакт друг с другом.

Используйте физические барьеры

Составьте план, чтобы держать ваших домашних животных уединенными физическими барьерами, такими как детские ворота или держать дверь закрытой, по крайней мере первое время. Погоня очень полезна для собак, поэтому очень важно, чтобы они не практиковали такое поведение с котами. Вашу кошку никогда нельзя принуждать находиться в одной комнате с вашей собакой. Они также должны иметь доступ к пути эвакуации, если ощутят угрозу.

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