Большинство людей неправильно принимают душ: ученые объяснили, как следует

Казалось, что может быть проще, чем принять душ? Заходишь, увлажняешь волосы и тело, намыливаешь подходящими средствами, смываешь пену – все.

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Однако исследователи говорят, что на самом деле более эффективным и полезным для кожи является несколько иной алгоритм. Как пишет издание MailOnline, о нем рассказали эксперты одного из британских косметических брендов. По их подсчетам, 85% британцев нарушают порядок мытья в душе и порой сталкиваются с неприятными последствиями из-за этого.

Итак, по мнению специалистов, волосы должны быть первыми, что вы моете — сначала шампунем, а затем кондиционером. Только после того, как вы позаботились о своей шевелюре, приходит время переходить к телу.

Хотя это может показаться незначительным, такой порядок может иметь большое значение. Как объяснили эксперты бренда, такой алгоритм позволяет очистить волосы и смыть какие-либо остаточные продукты или масла, прежде чем гель для душа будет нанесен на тело. В противном случае существует опасность раздражения из-за накопления различных продуктов, которые остаются на вашей коже.

Чтобы выяснить, что британцы обычно принимают душ неправильно, эксперты опросили 2000 жителей Соединенного Королевства об их гигиенических привычках. Результаты показали, что 44% опрошенных наносят гель для душа перед шампунем и кондиционером, в то время как 7% берут сначала гель для душа, затем кондиционер, затем шампунь.

Практически верную последовательность выбирают 22% опрошенных. Они сначала используют шампунь, затем гель для душа, затем кондиционер. Между тем, 8% выбирают кондиционер, затем шампунь, затем кондиционер, а пять процентов выбирают кондиционер, затем гель для душа, затем шампунь.

А вот в правильном порядке моются только 14% опрошенных. Они первыми наносят шампунь, далее смывают его и используют кондиционер, а последним берут гель для душа.

Опрос был проведен вскоре после того, как исследование Университета Суррея выявило среднюю продолжительность принятия душа в Великобритании. Расход воды тайно измеряли в университетских общежитиях. Для этого замеры производить в течение 39 недель в 290 душевых.

Анализ результатов показал, что средняя продолжительность душа составляла 6,7 минуты. В то время как в половине случаев студенты принимали душ за 3,3–8,8 минуты. Однако исследователи отмечают, что эта продолжительность, вероятно, больше среди населения в целом. По последним собранным данным, в среднем по Британии среднее время, проведенное в душе, составляло 10,8 минуты.

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