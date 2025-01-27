Как футбольное поле: как выглядит каркас самого большого в мире телескопа. Фото

Чрезвычайно большой телескоп (ELT) Европейской южной обсерватории (ESO), предназначенный для наблюдения за экзопланетами земной группы и измерением расширения Вселенной, получил защитную оболочку. Крупнейший в мире телескоп видимого и инфракрасного света, строящийся на горе Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама, теперь имеет каркас диаметром 93 метра, то есть размером как футбольное поле.

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Новые фотографии от ESO показывают, что каркас купола уже готов, а внешняя оболочка, полностью закрывающая телескоп, все еще строится. Ожидается, что мощный телескоп будет полностью функционален до 2028 года, пишет Space.com.

Согласно заявлению Европейской обсерватории, на внешнюю часть рамы будут добавлены алюминиевые пластины, чтобы оградить телескоп от экстремальной среды пустыни Атакама.

За строительством Большого телескопа можно наблюдать на странице лаборатории с помощью установленных веб-камер. На последних снимках видны краны, занятые установкой наружных алюминиевых слоев, также известных как обшивка. По словам специалистов, часть купола будет иметь большую раздвижную дверь, которая будет оставаться закрытой днем и открываться ночью, позволяя телескопу осматривать небо.

Также был достигнут прогресс в многогранной структуре внутри купола, которая будет поддерживать главное зеркало телескопа (M1), и в "паукообразной" структуре на его вершине, которая будет удерживать вторичное зеркало (M2) в телескопе, описывают специалисты.

Интересно, что центральное зеркало M1 будет исключительным 39 метров в диаметре, а M2, которое будет завершено уже в этом году, будет иметь 4,25 метра в диаметре.

Европейская южная обсерватория также показала внутреннюю раму "паукообразной" конструкции, получившей название за свою форму, расположенную над основанием, с шестью выходящими из центра рукавами.

По словам конструкторов, сам скелет готов и он ожидает получения всех отдельных сегментов, которые будут включать пять зеркал.

Известно, что только M1 состоит из 798 стеклокерамических шестиугольных сегментов, каждый из которых имеет толщину около 5 сантиметров и примерно 1,5 метра в диаметре. В полной комплектации M1 станет самым большим зеркалом, которое когда-либо создавалось для оптического телескопа, отмечают разработчики.

По словам строителей, центральная башня, металлическая конструкция и многоугольное основание будут размещены на так называемой высотной структуре. Эта металлическая рама имеет высоту 50 метров и предназначена для размещения всех 5 зеркал ELT и вращения, чтобы телескоп мог быть направлен на разные части неба, говорят в ESO.

Ранее OBOZ.UA писал, как будет выглядеть самый большой в мире телескоп, когда наконец закончится его строительство.

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