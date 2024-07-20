К Земле приближается комета Ольберса: кто сможет увидеть ее 20 июля

К Земле летит комета Ольберса. Она приблизится к нашей планете 20 июля 2024 года на минимально возможное расстояние – 283,5 миллиона километров.

Видео дня

Это короткопериодическая комета под названием 13P/Olbers. Комета Ольберса летит со скоростью 135 тысяч км в час, пишет EarthSky.

По данным NASA, орбитальный период кометы составляет почти 68 лет, поэтому ее относят к короткопериодическим кометам или кометам типа Галлея. Несмотря на свою яркость, для наблюдения кометы понадобится бинокль, поскольку ее звездная величина невелика.

Лучшие условия для наблюдения будут у жителей Северного полушария, где комета будет видна низко в западной части неба после заката. А для обитателей средних широт она заметна на высоте около 20-30 градусов над горизонтом.

Комету Ольберса в первый раз нашел германский астроном Генрих Ольберс 6 марта 1815 года. В последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы и находилась близко к Земле в 1956-м.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле мчится комета, которая затмит все звезды в небе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!