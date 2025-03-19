Изменения климата вышли из-под контроля, последствия для человечества и планеты необратимы: ВМО опубликовала тревожный отчет

В новом отчете Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что изменения климата вышли из-под контроля, а некоторые последствия для человечества и планеты необратимы. По исследованию ученых, глобальные температуры, выбросы парниковых газов и уровень моря достигли рекордных значений в 2024 году.

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Доклад, составленный на основе данных из 101 страны и различных научных организаций, дает комплексный взгляд на состояние планеты. Пять ключевых выводов из отчета ВМО нуждаются в особом внимании, пишет CBSNews.

2024 год – самый жаркий за всю историю наблюдений

По исследованию ученых, 2024 год установил новый глобальный температурный рекорд – в среднем на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня. В течение многих лет климатологи предупреждали, что превышение температурной отметки на 1,5 °C приведет к растущим катастрофическим последствиям во всем мире.

Известно, что ключевой целью Парижской климатической сделки является попытка удержать потепление ниже этого порога.

"Хотя один год потепления выше 1,5°C не означает, что долгосрочные цели Парижского соглашения относительно температуры недостижимы, это тревожный звоночек, что мы увеличиваем риски для нашей жизни, экономики и планеты", – сказала генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Прошлогодний рекорд приобщился к десятилетию рекордной жары, ведь каждый год, начиная с 2015 года, входит в 10 самых жарких за всю историю, отмечают метеорологи.

По словам научного координатора и ведущего автора отчета Джона Кеннеди, главной движущей силой этой жары был постоянный рост выбросов парниковых газов.

Выбросы продолжают расти

В отчете ВМО говорится, что углекислый газ, метан и закись азота достигли рекордных уровней в 2023 году – последний год, когда были доступны глобальные данные – значительно превысив доиндустриальную концентрацию.

Эти газы задерживают тепло в атмосфере, подпитывая глобальное потепление и его каскадные последствия, отмечают эксперты.

Повышение уровня моря

Тревожно, что более 90% избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами, поглощается океаном. В отчете отмечается, что 2024 год стал восьмым годом подряд рекордного потепления океана, достигнув нового максимума за 65 лет наблюдений.

По словам ученых, столь стремительное потепление разрушает морские экосистемы и ускоряет повышение уровня моря. А для прибрежных громад даже незначительное повышение может привести к более частым и серьезным наводнениям.

Быстро тают ледники и ледяные покровы

В период между 2021 и 2024 годами ледники понесли самую серьезную трехлетнюю потерю массы за всю историю, говорится в отчете.

11 сентября 2024 года арктический морской лед достиг минимальной суточной площади в 4,28 миллиона квадратных километров, став седьмым низким показателем за 46 лет спутниковой записи.

Это на 1,17 млн кв. км ниже среднего показателя за 1991-2020 годы, то есть была потеряна площадь льда, почти эквивалентная размеру Южной Африки, заявляет ВМО.

Экстремальная погода смертоносна

2024 год был отмечен экстремальными явлениями погоды, которые привели к страшным последствиям. В США ураганы "Хелен" и "Милтон" повлекли более 250 смертей и нанесли ущерб на десятки миллиардов долларов.

Согласно отчету ВМО, в 2024 году стихийные бедствия повлекли за собой наибольшее количество переселенцев за 16 лет, пишет DailyMail.

В Бразилии разрушительные наводнения охватили части Порту-Аллегри, в результате чего примерно 420 000 человек остались без дома. В Западной и Центральной Африке масштабные наводнения коснулись нескольких стран, откуда более 1 миллиона человек были перемещены, а более 639 000 домов были повреждены или разрушены.

В отчете подчеркивается, что, несмотря на быстрые темпы изменений, все еще существуют жизнеспособные способы смягчения и адаптации. Сокращение выбросов парниковых газов остается сверхважным вопросом.

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