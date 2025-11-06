Излучает свет 10 триллионов солнц: ученые обнаружили самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

Ученые зафиксировали самую яркую в истории наблюдений вспышку от сверхмассивной черной дыры, когда она разорвала гигантскую звезду и поглотила ее. Эта вспышка в пиковый момент была в 10 триллионов раз ярче Солнца.

Об этом пишет The Associated Press. Отмечается, что вспышка возникла в галактике, расположенной на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от Земли.

Детали события

Событие, которое видят астрономы сегодня, на самом деле произошло миллиарды лет назад, когда Вселенная была еще достаточно молодой. Это произошло настолько далеко от нас, что свету понадобился почти весь век Вселенной, чтобы добраться до Земли.

Источником вспышки стала черная дыра массой около 300 миллионов Солнц, гораздо массивнее той, что находится в центре нашего Млечного Пути.

Исследователи считают, что большая звезда оказалась слишком близко к черной дыре. Под действием колоссальной гравитации ее разорвало на куски, которые начали падать внутрь дыры, вызывая мощное излучение.

По словам астрономов, звезда, вероятно, входила в группу светил, вращавшихся вокруг черной дыры. Она могла изменить свою орбиту из-за столкновения или гравитационного взаимодействия с другим телом, что приблизило ее к точке невозврата.

Почти каждая крупная галактика, включая наш Млечный Путь, имеет в центре сверхмассивную черную дыру. Но ученые до сих пор не уверены, как они образуются.

Изучение таких явлений может помочь исследователям лучше понять звездное окружение сверхмассивных черных дыр.

Это открытие также позволяет ученым"исследовать взаимодействие сверхмассивных черных дыр с их средой на ранних этапах Вселенной", – отметил Джозеф Майкл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Эти ранние взаимодействия создали тот космос, который мы сейчас называем своим домом.

