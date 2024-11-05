Обнаружена самая голодная черная дыра: ужасная пустота поглощает материю со скоростью, что в 40 раз превышает теоретическую границу

Недавно найденную черную дыру назвали самой голодной черной дырой, которую когда-либо обнаруживали. Ученые Международной обсерватории Джемини и NSF NOIRLab говорят, что пустота под названием LID-568 поглощает материю со скоростью, которая в 40 раз превышает теоретическую границу.

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С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) исследователи смогли наблюдать LID-568, когда он был всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Даже на этом раннем этапе формирования Вселенной ученые увидели, что черная дыра производит гораздо большее рентгеновское излучение, чем это возможно для ее размера, пишет MailOnline.

"Эта черная дыра устраивает пир", – сказала соавтор исследования доктор Джулия Шарвехтер.

Ее огромный аппетит может помочь объяснить, как некоторые крохотные черные дыры так быстро становятся сверхмассивными.

"Этот экстремальный случай показывает, что механизм быстрого питания выше предела Эддингтона является одним из возможных объяснений того, почему мы видим эти очень тяжелые черные дыры так рано во Вселенной", – комментирует исследователь.

Сейчас ученые планируют и дальше наблюдать с JWST для дальнейшего изучения возможных механизмов. Они считают, что каждая черная дыра имеет максимальную скорость, с которой она должна быть способна поглощать новый материал. Это называется "граница Эддингтона", названная в честь английского астрофизика сэра Артура Эддингтона – точка, в которой внутренняя гравитационная сила черной дыры уравновешивается внешней силой, создаваемой теплом падающей материи.

Астрофизики предположили, что если черная дыра превысит этот предел, он станет настолько ярким, что окружающие газы вылетят.

Когда ученые посмотрели на образец галактических ядер, расположенных очень далеко от Земли, они обнаружили, что одно светится с необычной интенсивностью. Несмотря на то, что кольцо материала вокруг LID-568 было невидимо в ближней инфракрасной части спектра, оно выдавало на 4000 процентов больше энергии, чем позволяло его ограничение Эддингтона. По мнению исследователей, это возможно из-за ряда мощных газовых потоков вокруг центра черной дыры.

Поскольку LID-568 столь слаб, исследователи решили использовать инструмент под названием "спектрограф интегрального поля", а не обычные методы JWST.

Несмотря на то, что эта методика не так целенаправленна, она позволяет ученым измерять спектр для каждого пикселя в поле зрения прибора, а не ограничиваться узким срезом. Благодаря этому решению исследователи смогли получить полный обзор региона вокруг черной дыры, обнаружив необычные утечки газа, выходящего из черной дыры со скоростью 600-500 километров в секунду.

По мнению ученых, эти оттоки позволяют черной дыре превысить предел Эддингтона, действуя как выпускной клапан для избыточной энергии, созданной во время "массового пира". Это также свидетельствует о том, что черная дыра могла набрать значительную часть своей массы за один эпизод очень быстрого потребления.

"Этот случайный результат добавил новое измерение к нашему пониманию системы и открыл увлекательные пути для исследования", – сказал ведущий автор доктор Хевон Сух.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сверхмассивную черную дыру в 55 миллионах световых лет от Земли показали в самом высоком разрешении за всю историю.

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