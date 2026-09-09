История творится на глазах: новая модель OpenAI решила одну из семи "задач тысячелетия", над которой математики бились 200 лет

В OpenAI заявили, что их новая модель искусственного интеллекта, обладающая "значительно большими возможностями", чем GPT‑6 Astra, смогла решить одну из "задач тысячелетия". Речь идет об уравнениях Навье – Стокса, описывающих течение вязкой жидкости или газа. Это набор математических уравнений, основанных на втором законе Ньютона для движущейся среды.

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Об этом сообщили на сайте OpenAI. Там отметили, что вопрос о том, может ли исчезнуть текучесть трехмерного движения жидкости, остается нерешенным уже около 90 лет.

Доказательство, полученное с помощью внутренней системы OpenAI, показывает, что динамика уравнений Навье – Стокса, описывающих движение жидкости, может привести к возникновению сингулярности за конечный промежуток времени.

"Главная цель нашей работы – предоставить ученым возможность развивать научные исследования и технологии, которые принесут пользу всему человечеству... С 28 августа мы обучаем новую внутреннюю модель, которая продемонстрировала беспрецедентную эффективность в наших тестах, в частности в области математики. Обучение этой модели продолжается, и её эффективность продолжает улучшаться", – заявили в OpenAI.

Там добавили, что их цель в публикации этого результата – сообщить о существенном прогрессе их моделей искусственного интеллекта. Компания не намерена претендовать на Премию тысячелетия за этот результат.

Как ИИ решил "задачу тысячелетия"

Над задачей одновременно работали около 10 тысяч ИИ-агентов в течение 88 часов. Работа началась 1 сентября, а уже 5 сентября было получено решение. Формализация и верификация по методу Lean заняли еще 17 часов с помощью GPT‑6 Astra.

Модель позволила получить аналитическое доказательство и формализацию по принципу Lean, согласно которым жидкость, изначально находящаяся в состоянии покоя и имеющая гладкую структуру, может образовать сингулярность за конечный промежуток времени. На жидкость действует равномерная сила, и её энергия остается конечной на протяжении всего динамического процесса – от состояния покоя до образования сингулярности.

В компании утверждают, что это решает задачу Навье – Стокса путем доказательства утверждения "C" (а также "D") в официальной формулировке этой "задачи тысячелетия".

Решением является вихрь – вращающийся водоворот жидкости, спирально движущийся внутрь и все больше удлиняющийся, словно спагетти. Эта центральная область сжимается, ускоряясь таким образом, что ее энергия остается конечной, как того требуют законы физики.

Техническая сложность заключается в том, чтобы уравнения развивали распад за счет самого движения жидкости, а не, например, за счет того, что мы вручную прикладываем бесконечную силу.

С математической точки зрения, показатели уравнений Навье – Стокса, описывающие движение – ускорение, перепады давления, перенос импульса, вязкость – должны одновременно становиться большими, но при этом точно компенсировать друг друга. Этот тонкий баланс обеспечивает равномерную внешнюю силу даже тогда, когда скорость жидкости растет без ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании впервые в мире успешно удалили опухоль мозга во время операции, когда хирургам в режиме реального времени помогала система искусственного интеллекта. 48-летний Рис Хибберт из Бедфордшира мог потерять зрение из-за опухоли, которая давила на зрительные нервы.

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