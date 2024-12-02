NASA показало гигантские дома, в которых астронавты будут жить на Луне, и их работа-помощника. Фото

NASA показало гигантские дома, в которых астронавты будут жить на Луне. А также агентство продемонстрировало работа-помощника, собирающего материалы, необходимые для строительства.

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Сейчас космическое агентство готовится к отправке людей на Луну. Миссия Artemis III должна состояться не раньше сентября 2026, пишет TheSun.

NASA планирует, что астронавты высадятся на южном полюсе Луны, что станет началом долгосрочных планов о постоянном присутствии человека на поверхности спутника Земли.

По словам ученых, в будущем американское агентство надеется получить возможность добывать лунный реголит – слой поверхностной породы для создания доступных структур на Луне.

Видение экспертов состоит в том, чтобы создать "полностью оборудованные объекты и здания для поддержания постоянного поселения на Луне и энергичной космической экономики".

Для работы на поверхности спутника планируется привлечь роботов. NASA уже тестировало виртуальные версии майнинговых роботов в компьютерном моделировании, получивших внутреннее прозвище "Moon Tycoon".

Настоящая версия робота-экскаватора полетит на Луну "в ближайшие несколько лет", чтобы продемонстрировать, что она может успешно собирать "до 10 метрических тонн реголита", отмечают специалисты.

"Это будут первые раскопки для горнодобывающих работ, чтобы использовать ресурсы Марса", – сказал инженер-робот NASA Джейсон Шулер.

Как только NASA сможет успешно собрать камень с Луны, сможет начать испытание фактического строительства структур на поверхности Луны, говорят специалисты.

Одним из вариантов является тип домов структурой класса III.

По словам инженеров, здание класса I строится на Земле, а затем доставляется на Луну. Для класса II конструкцию необходимо собрать конкретно на поверхности спутника. А класс III – это когда здание полностью изготовлено на Луне из местных ресурсов.

Ученые планируют, что когда камень будет собран на Луне, затем возможно будет напечатать на 3D-принтере любое здание, которое нужно NASA.

В NASA говорят, что III класс строительства будет работать не только на Луне, но и на Марсе.

Важно, что материал, который будет собирать NASA с помощью робота, предназначен не только для космических домов. В агентстве заявили, что могут использовать материал для строительства 50-метровых башен, длинных дорог и больших стартовых площадок.

NASA заявило, что это обеспечит "защиту активов и экипажа" от "термической и радиационной" опасности. И цель строительства состоит в том, чтобы эти системы прослужили не менее 10 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что SpaceX и NASA показали, как Starship поможет астронавтам высадиться на Луну.

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