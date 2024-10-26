Исследователь объяснил, почему некоторые люди испытывают счастье перед смертью
Исследователь паллиативной помощи подчеркнул, что смерть может помочь ценить жизнь. Поэтому некоторые люди испытывают счастье перед кончиной.
Саймон Боас написал откровенный рассказ о жизни с раком, прежде чем умереть в возрасте 47 лет. "Моя боль под контролем, и я ужасно счастлив — это звучит странно, но я так счастлив, как никогда в жизни", – сказал перед смертью больной мужчина, пишет LiveScience.
Радоваться несмотря на чувство боли
В интервью BBC Саймон Боас поделился некоторыми идеями, помогшими себе принять смерть. Он вспомнил о важности наслаждаться жизнью и отдавать предпочтение значимым переживаниям, предполагая, что признание смерти может усилить нашу благодарность за жизнь.
Несмотря на боль и трудности, Боас выглядел жизнерадостным, надеясь, что его отношение к смерти поддержит жену и родителей в трудные времена. Одни из последних слов Боаса повторяют слова римского философа Сенеки, который советовал: "Ощущение долгой жизни это зависит не от наших лет и не от наших дней, а от нашего разума".
Как соотносятся счастье и смысл
В двух недавних исследованиях у людей, приближавшихся к смерти, спрашивали, что для них есть счастье. Общими темами в обоих исследованиях были социальные связи, удовольствие простыми вещами, такими как пребывание на природе, положительное мышление и общее смещение фокуса от поиска удовольствия к поиску смысла по мере прогрессирования болезни.
Научный сотрудник Института паллиативной помощи Лундского университета Маттиас Транберг подчеркнул, что его опыт в работе со смертельно больными пациентами свидетельствует о том, что "возможно испытывать счастье вместе с грустью и другими, казалось бы, противоречивыми эмоциями".
"В течение дня пациенты могут чувствовать благодарность, угрызения совести, тоску, гнев, вину и облегчение – иногда все одновременно. Однако столкновение с пределами существования может добавить перспективу и помочь человеку ценить жизнь больше, чем когда-либо", – подытожил клинический психолог и исследователь Маттиас Транберг.
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