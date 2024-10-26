Исследователь объяснил, почему некоторые люди испытывают счастье перед смертью

Исследователь паллиативной помощи подчеркнул, что смерть может помочь ценить жизнь. Поэтому некоторые люди испытывают счастье перед кончиной.

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Саймон Боас написал откровенный рассказ о жизни с раком, прежде чем умереть в возрасте 47 лет. "Моя боль под контролем, и я ужасно счастлив — это звучит странно, но я так счастлив, как никогда в жизни", – сказал перед смертью больной мужчина, пишет LiveScience.

Радоваться несмотря на чувство боли

В интервью BBC Саймон Боас поделился некоторыми идеями, помогшими себе принять смерть. Он вспомнил о важности наслаждаться жизнью и отдавать предпочтение значимым переживаниям, предполагая, что признание смерти может усилить нашу благодарность за жизнь.

Несмотря на боль и трудности, Боас выглядел жизнерадостным, надеясь, что его отношение к смерти поддержит жену и родителей в трудные времена. Одни из последних слов Боаса повторяют слова римского философа Сенеки, который советовал: "Ощущение долгой жизни это зависит не от наших лет и не от наших дней, а от нашего разума".

Как соотносятся счастье и смысл

В двух недавних исследованиях у людей, приближавшихся к смерти, спрашивали, что для них есть счастье. Общими темами в обоих исследованиях были социальные связи, удовольствие простыми вещами, такими как пребывание на природе, положительное мышление и общее смещение фокуса от поиска удовольствия к поиску смысла по мере прогрессирования болезни.

Научный сотрудник Института паллиативной помощи Лундского университета Маттиас Транберг подчеркнул, что его опыт в работе со смертельно больными пациентами свидетельствует о том, что "возможно испытывать счастье вместе с грустью и другими, казалось бы, противоречивыми эмоциями".

"В течение дня пациенты могут чувствовать благодарность, угрызения совести, тоску, гнев, вину и облегчение – иногда все одновременно. Однако столкновение с пределами существования может добавить перспективу и помочь человеку ценить жизнь больше, чем когда-либо", – подытожил клинический психолог и исследователь Маттиас Транберг.

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