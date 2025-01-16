Индия осуществила первую космическую стыковку и стала четвертой страной в мире, достигшей этой важной вехи

Сегодня, 16 января, Индия стала четвертой страной в мире, успешно осуществившей беспилотную стыковку в космосе. Этот подвиг считается ключевым для будущих миссий, поскольку закрепляет свое место как глобальное космическое государство.

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До сих пор только Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай разработали и опробовали возможность стыковки. Эта космическая технология критически важна, в частности для обслуживания спутников, пишет CNN.

"Стыковка космического корабля успешно завершена! Исторический момент", – заявили представители Индийской организации космических исследований (ISRO) на своей странице в сети X.

По словам ученых, миссия Индийского космического агентства под названием Space Docking Experiment (SpaDex) предполагала развертывание двух небольших космических аппаратов Target и Chaser, весом около 220 кг каждый, на околоземной орбите.

"Миссия SpaDex знаменует собой начало новой эры в исследовании космоса, демонстрируя технологическое мастерство и амбиции Индии", – сказал министр космоса Джитендра Сингх.

По данным ISRO, перед стыковкой Индия провела предварительное испытание, в ходе которого два спутника постепенно приближались друг к другу на орбите, пока они не достигли расстояния 3, а затем вернулись на безопасное расстояние.

Успешная стыковка произошла после того, как эксперимент был дважды отложен 7 и 9 января из-за технических проблем, ведь космические аппараты слишком сильно дрейфовали, чтобы сблизиться, говорят эксперты.

Напомним, что в 2023 году Индия присоединилась к элитному космическому клубу, став четвертой страной, взорвавшей космический корабль на Луну. Историческая миссия Chandrayaan-3, которая первой совершила мягкую посадку вблизи неисследованного Южного полюса спутника Земли, собрала образцы, помогающие ученым понять, как Луна образовалась и эволюционировала со временем.

В рамках своих амбициозных планов Индия планирует запустить первую пилотируемую миссию в космос в ближайшие несколько лет и отправить астронавта на Луну. А также запустить свою первую орбитальную миссию на Венеру в 2028 году.

По словам экспертов, страна также нацелилась построить собственную космическую лабораторию до 2035 года, которая будет называться "Станция Бхаратия Антарикша".

OBOZ.UA ранее писал, что Китай неожиданно поставил под сомнение исторический успех Индии на Луне.

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