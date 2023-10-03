Китай неожиданно подверг сомнению исторический успех Индии на Луне: что там не так

Индия, ставшая лишь четвертой страной мира, сумевшей совершить мягкую посадку на Луну, а также первой, посадившей свой космический аппарат "Викрам" вблизи пересеченной местности южного полюса Луны, вероятно, преувеличивает свои достижения. По крайней мере, так полагают в Китае.

Как сообщает South China Morning Post, главный научный руководитель первой китайской лунной миссии Оуян Цзиюань считает, что Индия на самом деле не достигла поставленных целей.

По его словам, место посадки индийской миссии "было не на южном полюсе Луны, не в полярном регионе южного полюса Луны".

Западные СМИ предполагают, что китайский чиновник делает такие заявления в большей степени потому, что речь идет о космической конкуренции. Как известно, Китай также вкладывает много ресурсов в исследование южного региона Луны, а его запланированная на 2025 год миссия "Чанье-7" имеет целью совершить посадку у кратера Шеклтона на самом южном полюсе.

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Однако следует признать, что комментарии Цзиюаня не совсем безосновательны. Данные свидетельствуют о том, что "Викраму" нужно пройти еще долгий путь, прежде чем он действительно достигнет южного полюса Луны, как это строго определено. Проблема же в том, что космический аппарат Индии не пережил лунную ночь, когда лучи Солнца не обеспечивали ему получение энергии и не вернулся к работе под лучами Солнца.

Достичь южного полюса было крайне важно, ведь это одно из самых перспективных мест на спутнике Земли для поиска водяного льда.

"Викрам" приземлился на широте примерно 69 градусов южной широты, что действительно далеко от полярного региона, который, по мнению представителя Китая, находится между "88,5 и 90 градусами".

NASA же, например, имеет несколько более свободное определение того, что является полярным регионом Луны: это любая точка между 80 и 90 градусами.

Ученый из Австралии, профессор Университета Маккуори в Сиднее Ричард де Грийс также намекает, что "Викрам" не достиг поставленной цели, поскольку нынешние доказательства наличия водяного льда находятся "намного ближе к южному полюсу", чем место приземления индийского космического аппарата.

Вместе с тем, следует признать, что "Викрам" имеет свое место в истории, поскольку стал самым южным космическим аппаратом, совершившим посадку на Луне. Индии удалось совершить посадку даже ближе к южному полюсу Луны, чем китайскому "Чанье-4", который приземлился на дальней стороне спутника в 2019 году. "Чанье-4" приземлился на широте 45,55 градусов южной широты, гораздо ближе к экватору, чем "Викрам".

"Тот момент, когда вы приземляете луноход близко к южному полюсу и, безусловно, в пределах того, что определяется как регион южного полюса, уже является большим достижением", – сказал астрофизик и директор Лаборатории космических исследований Гонконгского университета Квентин Паркер.

По его мнению, именно поэтому Индию не следует лишать первенства.

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