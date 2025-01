ИИ может уменьшить наш мозг: биолог сделал печальный прогноз для человечества

Эволюция может изменить или даже уничтожить некоторые человеческие черты, которые мы больше всего ценим, повлияв даже на то, что значит быть человеком. И искусственный интеллект сыграет в этом не самую маленькую роль.

Видео дня

О том, как эволюция человека может быть изменена взаимодействием с миром богатого разнообразия ИИ, рассказал биолог Роберт Брукс в статье, опубликованной в The Quarterly Review of Biology. В ней он рассмотрел и то, как искусственный интеллект может повлиять на человеческий мозг: он будет эволюционировать, чтобы стать еще меньше и иметь меньше автономной памяти.

Компьютеры – это вычислительные машины, приносящие пользу своим пользователям – людям. И это будет только увеличиваться с развитием ИИ. Уже есть доказательства того, что культурный обмен знаниями и письменность снизили нагрузку на людей, которые должны все запоминать. В результате человеческий мозг снизился за последние тысячелетия.

С развитием ИИ, знания, доступные для поиска в Интернете, и "помнящие" посты в социальных сетях, кое-что кому сделал, возьмут на себя большую часть нашего бремени памяти. Поэтому человеческий мозг эволюционирует и станет еще меньше, с меньшим объемом автономной памяти.

Однако паниковать не стоит – потому что здесь есть и преимущества. Например, уменьшение мозга включает более безопасные роды как для матери, так и для новорожденного. А благодаря компьютерам и искусственному интеллекту, которые хранят все большие объемы данных и знаний, человечество все еще сможет делать отличные вещи, управляемые интеллектом. Но только до того момента, пока будет иметь доступ к искусственному интеллекту. Ибо способность делать что-то самостоятельно человечество теряет с увеличением развития ИИ и взаимодействия с ним.

Эволюционные изменения, произошедшие на протяжении многих поколений, вполне могут изменить или даже уменьшить некоторые человеческие черты, которые мы больше всего ценим, включая дружбу, близость, общение, доверие и интеллект, поскольку именно эти черты ИИ привлекают больше всего. Нетривиальным способом это может изменить то, что значит быть человеком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые назвали подводные камни искусственного интеллекта и предупредили об опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!