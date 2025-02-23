ИИ делает нас глупее? Исследование показало неожиданные результаты и влияние ChatGPT на критическое мышление

Ученые из Microsoft и Университета Карнеги-Меллона в Соединенных Штатах провели исследования, чтобы понять, как технологии и, в частности, ChatGPT влияют на критическое мышление людей. Результаты оказались достаточно неожиданными.

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По мнению ученых, особенно важно было рассмотреть этот вопрос по технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ), такой как ChatGPT, чат-бот ИИ, пишет Phys Org. Ведь сегодня им пользуются около 300 миллионов человек еженедельно. И, согласно результатам, недавно опубликованным в статье группы исследователей, ответ будет скорее "да". Но все же следует рассмотреть подробнее.

Влияние ИИ на критическое мышление

Исследователи оценили, как пользователи воспринимают влияние генеративного ИИ на собственное критическое мышление. Один из способов сделать это – оценить собственные процессы мышления в соответствии с установленными нормами и методами правильной аргументации. Эти нормы включают такие ценности как точность, ясность, аккуратность, широта, глубина, уместность, значимость и убедительность аргументов. Другие факторы, которые могут влиять на качество мышления, включают влияние наших существующих взглядов на мир, когнитивные предубеждения и сопротивление неполным или неточным ментальным моделям.

Все дело в том, что, то, как влияет ИИ на разум человека, зависит от того, кто и с какой целью его использует. Как показывает одно из последних исследований на эту тему – чем выше доверие к искусственному интеллекту, тем меньше критического мышления у пользователя.

Исследователи опросили более 300 специалистов, таких как медицинские работники, педагоги и инженеры, обсудившие около 1000 задач, выполненных ими с помощью генеративного ИИ. Результаты показали, что пользователи используют критическое мышление не столько при выполнении задания, сколько при контроле на этапах проверки и редактирования.

Кроме того, как показало исследование, люди, больше доверяющие искусственному интеллекту, обычно демонстрируют менее критическое мышление, тогда как люди с большей уверенностью в себе, как правило, демонстрируют более критическое мышление.

Это свидетельствует о том, что генеративный ИИ не вредит критическому мышлению при условии, что оно есть у человека с самого начала.

Мел и доска сделали нас лучшими в математике и письме. Может ли генеративный ИИ сделать нас лучше в критическом мышлении? По мнению исследователей, это вполне возможно, если использовать генеративный ИИ, чтобы бросить вызов самим себе и развить свое критическое мышление. То есть целью использования искусственного интеллекта должно быть желание улучшить наше критическое мышление, а не позволить ИИ думать о нас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что исследование выявило неожиданную функцию ИИ. С помощью ChatGPT можно проводить семейную терапию. То есть искусственный интеллект может решать возникшие у пары романтические проблемы.

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