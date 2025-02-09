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Хирурги смогут оперировать пациентов отдаленно: что за технология 6G, которая "изменяет правила игры"

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
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Хирурги смогут оперировать пациентов отдаленно: что за технология 6G, которая 'изменяет правила игры'

Технология 6G, которая сейчас находится в стадии разработки и имеет все шансы "изменить правила игры", будет максимально близка к реальному времени. Ее скорость может впервые дать возможность хирургам совершать "онлайн-операции".

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По словам представителя компании, участвующей в ее разработке технологии 6G, она отличается от всех других предыдущих мобильных сетей количеством времени, необходимого для передачи данных от устройства к сети. Разработчики говорят, что задержка будет составлять наносекунды по сравнению с миллисекундами в 5G, пишет Metro.

Как утверждает Грег Флак, старший менеджер по сетям и планированию технологической компании AWTG, которая сыграла важную роль во внедрении 5G и вместе с университетами работает над тестированием 6G, эта технология может быть революционной для индустрии здравоохранения и даже привести к первым "онлайн-операциям".

Хирурги смогут оперировать пациентов отдаленно: что за технология 6G, которая "изменяет правила игры"

"Врач будет находиться где-то в Индии, но при этом проводить операцию в США с помощью робота. Хирург должен будет реагировать в режиме реального времени, каждая миллисекунда от машины до машины имеет значение. Вот почему это возможно с 6G", – объясняет он.

Также технология 6G может повлиять на авторынок – например, сделать автоматизированные или самоуправляемые автомобили гораздо более безопасными, поскольку будет возможность быстрее принимать решения и анализировать среду.

Разработчики уверяют, что 6G может появиться на наших устройствах уже в 2026 или 2027 годах, хотя эта технология еще не готова, потому что все оборудование, необходимое для передачи этой высокой частоты, еще предстоит изготовить.

Хирурги смогут оперировать пациентов отдаленно: что за технология 6G, которая "изменяет правила игры"

"Для десятикратного повышения частоты для 6G антенны станут действительно микроскопическими. Изготовить передатчики, которые будут генерировать такие частоты, – довольно сложная задача", – говорит Флак и добавляет, что когда технология будет готова и испытана, сначала ее будут использовать только на небольших территориях, где высок спрос. Однако, в скором будущем это возможно.

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