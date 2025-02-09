Хирурги смогут оперировать пациентов отдаленно: что за технология 6G, которая 'изменяет правила игры'

Технология 6G, которая сейчас находится в стадии разработки и имеет все шансы "изменить правила игры", будет максимально близка к реальному времени. Ее скорость может впервые дать возможность хирургам совершать "онлайн-операции".

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По словам представителя компании, участвующей в ее разработке технологии 6G, она отличается от всех других предыдущих мобильных сетей количеством времени, необходимого для передачи данных от устройства к сети. Разработчики говорят, что задержка будет составлять наносекунды по сравнению с миллисекундами в 5G, пишет Metro.

Как утверждает Грег Флак, старший менеджер по сетям и планированию технологической компании AWTG, которая сыграла важную роль во внедрении 5G и вместе с университетами работает над тестированием 6G, эта технология может быть революционной для индустрии здравоохранения и даже привести к первым "онлайн-операциям".

"Врач будет находиться где-то в Индии, но при этом проводить операцию в США с помощью робота. Хирург должен будет реагировать в режиме реального времени, каждая миллисекунда от машины до машины имеет значение. Вот почему это возможно с 6G", – объясняет он.

Также технология 6G может повлиять на авторынок – например, сделать автоматизированные или самоуправляемые автомобили гораздо более безопасными, поскольку будет возможность быстрее принимать решения и анализировать среду.

Разработчики уверяют, что 6G может появиться на наших устройствах уже в 2026 или 2027 годах, хотя эта технология еще не готова, потому что все оборудование, необходимое для передачи этой высокой частоты, еще предстоит изготовить.

"Для десятикратного повышения частоты для 6G антенны станут действительно микроскопическими. Изготовить передатчики, которые будут генерировать такие частоты, – довольно сложная задача", – говорит Флак и добавляет, что когда технология будет готова и испытана, сначала ее будут использовать только на небольших территориях, где высок спрос. Однако, в скором будущем это возможно.

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