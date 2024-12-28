7 человекоподобных роботов, поразивших мир в 2024 году

Мир развивается и с каждым годом количество человекоподобных роботов увеличивается. И в этом году тоже появились новые: от бестелесного торса до "дружественного" работа с человеческим выражением лица.

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Конечно, до тех пор, пока они не смогут заменять людей в больших количествах еще далеко. Но, как пишет Live Science, очень вероятно, что через лет пять мы увидим в продаже гуманоидных роботов, сочетающих в себе ловкость Atlasa, эмоциональную связь Ameca, ручные навыки Phoenix, мозг Figure 02 и стиль Optimusa. Сегодня же рассказываем вам о тех семи роботах, которые поразили мир в 2024 году.

Apollo, робот общего назначения

Соучредители Apptronik работали над проектом NASA Valkyrie в 2012–2013 годах. Из этого звездного наследия получился Apollo, человекоподобный робот общего назначения, который имеет рост в 1,73 метра.

В настоящее время Apollo находится в стадии прототипа, хотя Apptronik сотрудничает с Mercedes-Benz для тестирования сценариев на своих заводах.

Digit, рабочий робот

Digit от Agility Robotics предназначен для выполнения повторяющихся задач на промышленных объектах, таких как склады. Однако в отличие от своих конкурентов, этот робот уже работает. Его рабочее место на складе компании GXO Logistics в городе Флауэр, штат Джорджия. Там он перемещает коробки весом до 16 кг с автономных мобильных устройств доставки на конвейерную ленту.

Однако Digit – не самый элегантный из роботов. Большую часть его высоты в 1,75 м занимают направленные назад ноги, позволяющие ему стоять близко к стеллажам, и единственной уступкой в сторону более дружественного дизайна является пара прямоугольных светодиодных глаз (на самом деле он использует камеры глубины Lidar и Intel RealSense для обнаружения своего окружение). Этого работа уже даже можно купить – за $36 000 (около полутора миллионов гривен).

Phoenix (Феникс), хороший робот, щелкающий пальцами

В то время как другие производители роботов сосредотачиваются на скорости и силе, Phoenix от Sanctuary AI – это все о пальцах. В декабре 2024 года компания представила работа с пальцами, которые настолько проворны, что могут маневрировать 12-гранным кубиком при необходимости, а также имеют тактильные накладки для каждого пальца.

Основная цель Sanctuary AI – создать модульный робот, который может добавлять новые навыки с помощью аппаратного обеспечения и обучения на рабочем месте. Но Phoenix остается прототипом, и его единственным официальным выходом пока был недельный пилотный проект в родной Канаде – он работал там в розничном магазине, упаковывая товары.

Figure 02, говорящий робот

Figure 02 – это единственный робот в нашем списке, который может говорить, применяя большие языковые модели OpenAI (LLM). То есть он может выполнять ваши команды и вести диалог так же как ChatGPT.

Благодаря ловким пальцам и способности учиться на своих ошибках, это один из самых совершенных человекоподобных роботов. Но сейчас он все еще в стадии прототипа, и когда это изменится – неизвестно.

Ameca, дружественный робот

Этот робот создан компанией Engineered Arts, и основное, чем она отличается от других в этом списке – реалистичные руки и лицо, которое способно выражать эмоции, а также возможность выбора встроенного или облачного искусственного интеллекта. Это означает, что она даже может приветствовать вас восторженной улыбкой и почти мгновенно реагировать на вопросы. Еще одно ключевое отличие состоит в том, что Ameca еще не может ходить. Она разработана по модульному принципу, поэтому ее можно прикрепить к колесам или даже купить (или взять напрокат) только туловище и голову.

Atlas, страшный робот

Этот человекоподобный робот имеет рост в 1,5 метра и обладает удивительными навыками балансировки – он может (относительно) грациозно переходить из положения лежа в положение стоя. К тому же он выглядит несколько устрашающе – глаз в стиле циклопа, который доминирует на его голове, не способствует его навыкам взаимодействия с людьми.

В дополнение Atlas может бегать со скоростью 9 км/ч, прыгать и даже делать сальто. В отличие от других роботов в этом списке, его невероятное равновесие также означает, что он может преодолевать сложные участки местности.

Благодаря зрению, усиленному искусственным интеллектом для автономного выполнения задач, и паре простых, но гибких рук, похожих на когти, легко представить, что Atlas, созданный компанией Boston Dynamics, может выполнять широкий спектр задач. Но он тоже все еще на стадии прототипа, так что если вы захотели себе такую ​​"игрушку", нужно еще подождать.

Optimus Gen 2, ловкий робот

В октябре 2024 года компания Tesla представила новейшее поколение своего стильного гуманоидного робота, который подавал посетителям напитки. Правда, позже выяснилось, что люди руководили руками роботов, которые были настолько ловкими, что могли приготовить коктейль.

Однако это возможно наше будущее. И только вопрос времени, когда благодаря сочетанию искусственного интеллекта и усовершенствованных датчиков эти работы действительно смогут самостоятельно выполнять такие задачи.

Уже сегодня Optimus Gen 2 заслуживает того, чтобы быть признанным самым совершенным и современным человекоподобным роботом.

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