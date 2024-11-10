Графологи проанализировали почерк серийных убийц и нашли общие черты. Фото

Есть много способов выявить убийцу: анализ ДНК, психологический профиль, осмотр места преступления, но теперь эксперты добавили в список почерк. Графологи тщательно изучили почерк серийных убийц, чтобы определить черты личности.

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В ходе анализа ученые нашли общие черты у всех преступников. Эти данные могут помочь правоохранительным органам при работе с подозреваемыми, пишет DailyMail.

Хотя графология является противоречивой отраслью, некоторые эксперты считают, что если почерк человека имеет определенные уникальные особенности, это явный признак того, что у человека менталитет серийного убийцы.

По словам графолога Анны Корен, эти особенности включают в себя необычные интервалы между словами, разбитые и фальшивые буквы, необычную пунктуацию, печатные буквы и непоследовательные варианты размера букв.

Многие из образцов почерка самых известных серийных убийц мира, таких как Тед Банди, Джон Уэйн Гейси и Джеффри Дамер, имеют некоторые из этих стилистических черт.

Графология предлагает способ заглянуть в сознание убийцы и помочь экспертам понять их зловещую психологию, говорят ученые.

Тед Банди

Известно, что Тед Банди жестоко напал и убил 20 подтвержденных женщин (но признался в 30 убийствах) между 1974 и 1978 годами.

Биограф Энн Рул описала Банди как "социопата-садиста, который получал удовольствие от боли другого человека и контроля, который он имел над своими жертвами, вплоть до смерти и даже после".

Анна Корен сказала, что доказательства садистской социопатии Банди можно найти в его почерке. В своем анализе она указала на подчеркнутую нижнюю зону или область перед базовой линией, в которую простираются хвостики строчных букв. Письмо Банди также включало в себя большие, драматические петли в нижней зоне.

Хотя акцент на верхней зоне более распространен в почерке серийных убийц, преувеличенные черты, такие петли, также могут быть признаком того, что Корен назвала "шизоидной" личностью, которой обладают 80 процентов убийц, которых она проанализировала.

Джон Уэйн Гейси

Джон Уэйн Гейси, также известный как "Клоун-убийца", пытал, нападал и убил по меньшей мере 33 молодых мужчин и парней между 1972 и 1978 годами. Двадцать шесть тел его жертв были найдены в подвале его дома близ Чикаго, три были похоронены на его территории , а четыре были найдены в реке Дес-Плейнс.

Согласно анализу The Handwriting Analysts Group, почерк этого убийцы показал тяжелую пастозность – или большое количество дополнительных чернил, текущих на страницу. По словам экспертов, это может указывать на сильную потребность удовлетворить желание или склонность к "бессмысленной сексуальности и жестокому насилию".

Формирование букв нижней зоны – особенно петли, простирающиеся влево в сочетании с высокой пастозностью – свидетельствуют о "взрывном характере с извращенными садистскими тенденциями", говорится в анализе.

Джеффри Дамер

Джеффри Дамер, также известный как Каннибал Милуоки, убил и расчленил 17 мужчин и мальчиков между 1978 и 1991 годами. Многие из его поздних убийств касались некрофилии, каннибализма и сохранения частей тела.

По словам Анны Корен, его почерк содержал "наиболее шизоидные черты". Некоторые из самых заметных особенностей – правый наклон, широкие промежутки между словами и буквами, разбитые буквы, а также использование печатных букв.

Сын Сэма

Дэвид Берковиц, известный под псевдонимом "Сын Сэма", терроризировал Нью-Йорк с 1976 по 1977 год. За это время он стрелял в 17 человек из револьвера 44 калибра, убив шестерых и ранив 11.

Анна Корен указала на "на большое количество странных букв и накладных штрихов". То, что буквы начинаются и заканчиваются необычным образом, может свидетельствовать о шизоидной личности.

По словам графолога, почерк этого убийцы был "медленным и напряженным", что также является признаком шизоидной личности.

Убийца Зодиака

Убийцу Зодиака так и не поймали. Поэтому его настоящее имя остается неизвестным. Этот маньяк убил пятерых и ранил двух своих жертв. Хотя сам Зодиак утверждал, что лишил жизни 37 человек, но это не было подтверждено, говорят эксперты.

Преступления Зодиак совершал с 1968 по 1969 год, но письма в полицию он продолжал посылать до 1974 года. Именно эти письма стали важными доказательствами по делу, ведь почерк пресинітупника был тщательно проанализирован.

По словам графолога Анны Корен, почерк этого загадочного убийцы имел большинство черт, характерных для шизоидной личности. Зодиак пользовался печатным шрифтом, писал с небольшим уклоном и оставлял большие промежутки между словами. Кроме того, он создал уникальный код, чтобы оставлять загадочные сообщения в письмах.

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